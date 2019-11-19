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Суд арестовал бизнес-партнера супруги хабаровского губернатора

Басманный суд Москвы арестовал по делу об убийстве Николая Мистрюкова — бизнес-партнера супруги губернатора Хабаровского края и одного из учредителей компании «Торэкс». Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 18 января 2020 года», — сказала она.

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Пресс-секретарь отметила, что Мистрюкову вменяют п. «б», «ж» и «з» ч. 2. ст. 105 УК («Убийство»).

В правительстве Хабаровского края правоохранители изъяли документы. Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко сообщала, что, скорее всего, они будут изучать, были ли у металлургического завода «Амурсталь» незаконные преференции.

По ее словам, глава региона Сергей Фургал помог найти инвестора для завода. Она отметила, что имущественный комплекс выкупила группа компаний «Торэкс», а поручителем при поручении кредита в качестве дополнительных оборотных средств выступила жена губернатора — Лариса Стародубова. Она также стала соучредителем "Торэкса". AmurMedia со ссылкой на источники сообщало, что обыски также прошли в «Торэксе».

Теги: Басманный суд, бизнесмен, арест
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