Пентагон направит Украине новые ракеты Patriot и GEM-T на $2 млрд

В пятницу, 9 июня, Минобороны США объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины, включающего боеприпасы для систем ПВО, на сумму более $2 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей администрации США.

В частности, деньги, выделенные пакетом, пойдут на покупку ракетных установок и боеприпасов Hawk, а также на усовершенствованные ракеты для ПВО Patriot. Один из типов таких ракет — Missile-3 или Pac-3, производимый Lockheed Martin. Другой вид называется Guidance Enhanced Missile или GEM-T, производимый Raytheon Technologies.

Как уточняет Bloomberg, объявление о новом пакете военной помощи будет сделано потому, что военные аналитики утверждают о начале контрнаступления Украины.

Пакет помощи связан с фондом «Инициатива по оказанию помощи Украине» (USAI). Это поставки, предполагающие оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет для поддержки потребностей страны в долгосрочной перспективе, а не для немедленного применения на поле боя. Средства из такого пакета тратят не на то, чтобы извлечь оружие из запасов США, а чтобы сделать заказ или приобрести технику у производителей.

О том, что Киев может получить дополнительные снаряды для HIMARS, противотанковые управляемые ракеты TOW, а также противотанковые системы Javelin и AT-4, сообщал президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7. Объект пакета составил $375 млн. С начала военной операции Вашингтон направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд по состоянию на 21 мая.

В России осуждают поставки Украине вооружения, власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт.