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Кремль исключил влияние поставок британского оружия на ход спецоперации

Песков: поставки Британией оружия Киеву не изменят ход спецоперации и рушат отношения
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Планы Великобритании поставить новые вооружения Украине не окажут существенного влияния на ход спецоперации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Великобритания, по словам представителя Кремля, «претендует на то, чтобы выбиться в передовые места» среди стран, которые «накачивают» Украину оружием.

«Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению [отношений], это ведет к дальнейшим ответным действиям», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Россия относится к этим поставкам «чрезвычайно негативно», отметил пресс-секретарь президента.

Великобритания начала поставлять Киеву вооружения с начала российской спецоперации. В середине мая Лондон передал Киеву новые крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, позднее власти Луганска сообщали об ударах по городу этими снарядами. Британия также передала Украине танки Challenger 2 и другое вооружение.

15 мая газета The Telegraph сообщила со ссылкой на канцелярию главы правительства, что британский премьер-мнистр Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который войдут «сотни зенитно-ракетных комплексов» и ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Оружие «будет доставлено в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится нарастить свое сопротивление», говорилось в сообщении канцелярии.

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В тот же день пресс-служба британского правительства сообщила, что летом в стране начнут обучать украинских пилотов управлению самолетами разных типов. Кроме того, королевство продолжит усилия по предоставлению ВСУ истребителей F-16, отмечала пресс-служба.

Россия критикует поставки западного оружия Украине. В Москве настаивают, что цели спецоперации все равно будут достигнуты, а поставки вооружений лишь затягивают конфликт.

Теги
Дмитрий Песков Кремль поставки оружия
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