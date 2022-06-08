Кремль назвал понятным пост Медведева про «ублюдков и выродков»

Песков указал, что пост Медведева — это личное отношение к «вражеским проявлениям» в отношении России. Глава МИД Италии ранее назвал слова зампреда Совбеза неприемлемыми

Фото: Андрей Любимов / РБК

Реакция зампреда Совбеза Дмитрия Медведева на недружественные проявления по отношению к России понятна и объяснима. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя пост зампреда про «ублюдков и выродков», которые хотят смерти России, передает корреспондент РБК.

«Это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции», — отметил Песков. Отвечая на вопрос, соответствует ли тон Медведева линии главы государства, представитель Кремля обратил внимание, что пост написан от первого лица.

Накануне Медведев опубликовал в Telegram-канале сообщение, в котором заявил, что ненавидит «ублюдков и выродков», которые желают смерти России. «И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал он.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал слова зампреда неприемлемыми и вызывающими беспокойство. Министр также заявил, что они не свидетельствуют о начале диалога, стремлении к прекращению огня или попыткам восстановить мир.

До этого Медведев, высказываясь по поводу шестого пакета антироссийских санкций ЕС, заявил, что «европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян». Он также указал, что в основе ограничений против России лежит ненависть «к русским, ко всем ее жителям».

Медведев занимает пост зампреда Совбеза с января 2020 года. До этого он почти восемь лет был премьер-министром, а в 2008–2012 годах занимал пост президента.