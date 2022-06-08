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Кремль назвал понятным пост Медведева про «ублюдков и выродков»

Песков указал, что пост Медведева — это личное отношение к «вражеским проявлениям» в отношении России. Глава МИД Италии ранее назвал слова зампреда Совбеза неприемлемыми
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Реакция зампреда Совбеза Дмитрия Медведева на недружественные проявления по отношению к России понятна и объяснима. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя пост зампреда про «ублюдков и выродков», которые хотят смерти России, передает корреспондент РБК.

«Это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции», — отметил Песков. Отвечая на вопрос, соответствует ли тон Медведева линии главы государства, представитель Кремля обратил внимание, что пост написан от первого лица.

Глава МИД Италии назвал угрозами слова Медведева об ублюдках и выродках
Политика
Луиджи Ди Майо

Накануне Медведев опубликовал в Telegram-канале сообщение, в котором заявил, что ненавидит «ублюдков и выродков», которые желают смерти России. «И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал он.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал слова зампреда неприемлемыми и вызывающими беспокойство. Министр также заявил, что они не свидетельствуют о начале диалога, стремлении к прекращению огня или попыткам восстановить мир.

До этого Медведев, высказываясь по поводу шестого пакета антироссийских санкций ЕС, заявил, что «европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян». Он также указал, что в основе ограничений против России лежит ненависть «к русским, ко всем ее жителям».

Медведев занимает пост зампреда Совбеза с января 2020 года. До этого он почти восемь лет был премьер-министром, а в 2008–2012 годах занимал пост президента.

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Дмитрий Песков Дмитрий Медведев Telegram-канал

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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