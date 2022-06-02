Минобороны заявило об уголовной ответственности для наемников на Украине

Иностранцев, воюющих на стороне Киева и задержанных российскими военными, ждет «как минимум» уголовная ответственность, предупредило Минобороны. Генпрокуратура ДНР ранее сообщала, что наемникам может грозить смертная казнь

Фото: Michal Dyjuk / AP

Иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева, ждет как минимум уголовная ответственность, заявило Минобороны в Telegram.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«В соответствии с международным гуманитарным правом, наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, уголовная ответственность», — говорится в публикации ведомства.

Попытки гарантировать им правовую защиту в соответствии с международными конвенциями, такие как включение их в списочный состав воинских подразделений Вооруженных сил Украины или Нацгвардии или выдача им «свежих паспортов» граждан Украины, «никого из них не спасут», заявили в Минобороны.

Комбатантами (от фр. combattants — «воюющие») называют лица, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон конфликта, и имеют в этом качестве особый юридический статус. Попав в руки неприятеля, комбатанты имеют право на обращение с ними как с военнопленными, также на них распространяется освобождение от уголовной ответственности, так как согласно международному праву, военные несут ответственность только за совершение преступлений, не вызванных военной необходимостью. Это утверждение относится не только к военнослужащим, но также к ополчению и добровольческим отрядам, которые открыто носят оружие и имеют отличительные знаки. О том, как работает право в отношении военнопленных, РБК писал в заметке «Как могут быть организованы суды над пленными с «Азовстали».

Минобороны также утверждает, что с начала мая «фактически иссяк» приток на Украину иностранных наемников, участвующих в боевых действиях против российских вооруженных сил. «По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза, с 6,6 до 3,5 тыс. человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки», — сообщило ведомство.

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По данным Минобороны, «сотни» наемников были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности в момент, когда они проходили «доподготовку», однако большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий.

К началу мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 75 наемников, участвующих в боях на стороне Украины. По данным следствия, они прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран. Дела были заведены на основе показаний украинских военнопленных, которые находятся в России.

Генпрокуратура Донецкой народной республики сообщала, что в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, которые частвовали в подготовке и ведении военных действий против республики, могут применить смертную казнь.

«Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — говорил глава отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.