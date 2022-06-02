Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине

По данным Росгвардии, боец погиб в бою с группой, в которой был сын члена британского парламента Бен Грант. На одном из видео иностранец кричит «стреляйте» перед запуском ракеты в российский бронетранспортер

Фото: rosguard.gov.ru

Боец Росгвардии погиб в Донбассе во время столкновения с иностранными наемниками, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о командире отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России сержанте Адаме Бисултанове. Военный «погиб, спасая своих товарищей», сообщили в Росгвардии.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По данным федеральной службы, 26 мая росгвардейцы обнаружили «группу противника», с которой завязался бой. Бисултанов выполнял задачи по прикрытию личного состава. Во время столкновения его бронетранспортер получил три попадания из гранатомета и был подбит, но, «несмотря на множественные ранения», боец продолжал прикрывать огнем товарищей. «При очередном попадании в бронетранспортер военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что росгвардейцы вели бой с «группой наемников из Великобритании и США», утверждают в Росгвардии. В этой группе наемников был и сын члена парламента Великобритании Бен Грант, заявили в ведомстве. В нем сослались на статью The Daily Telegraph и видео атаки, снятое на камеру GoPro одним из бойцов. На этом ролике один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в БТР. На кадрах слышно, как похожий на Гранта мужчина кричит «стреляйте» и «осторожно, отдача» перед запуском ракеты, пишет The Daily Telegraph.

«Это очередное видеоподтверждение факта, что против российских военнослужащих на украинской территории воюют наемники зарубежных частных военных компаний. На видеозаписи хорошо слышно, как по-английски переговариваются между собой участники нападения», — отметили в Росгвардии. В ней добавили, что указанные видеоматериалы переданы в военно-следственное управление по Западному военному округу.

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Бисултанов родился в селе Гвардейское Надтеречного района Чечни. С 2012 года служил по контракту в войсках национальной гвардии. Военного представят к награждению к ордену Мужества посмертно.

Военная операция на Украине. Онлайн Политика

К началу мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 75 наемников, участвующих в боях на стороне Украины. По данным следствия, они прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран. Дела были заведены на основе показаний украинских военнопленных, которые находятся в России.

Старшего сына британского парламентария Хелен Грант — 30-летнего Бена Гранта — СК заподозрил в том, что тот руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику. По данным The Guardian, Бен Грант более пяти лет отслужил в Королевской морской пехоте. Он входит в группу из семи бывших британских военных, которые прибыли на Украину в качестве добровольцев после начала российской военной спецоперации.