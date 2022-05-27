В ДНР допустили применение смертной казни против иностранных наемников
В отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко могут применить смертную казнь. Об этом заявил глава отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.
По его словам, ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении военных действий против ДНР.
«Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что бойцов украинского националистического батальона «Азов» (его символика признана экстремистской в России и запрещена, батальон могут признать террористическим) следует судить в ДНР и ЛНР, где нет моратория на смертную казнь.
Он указал на то, что именно там они «совершали свои преступления». Как отметил сенатор, процесс должен быть открытым.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что над украинскими военными с «Азовстали» должен пройти трибунал, поскольку «справедливость должна восторжествовать». Он уточнил, что считает военными преступниками не только отдающих, но и исполняющих приказы, а также тех, кто «несет нацистскую идеологию в своих действиях и поступках».
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские военные сдались после получения сигнала от командования ВСУ. В Киеве также предлагали обменять их на российских пленных. «Украинские герои нужны Украине живыми», — говорил президент.
Вечером 20 мая в российском Минобороны сообщили об установлении полного контроля над Мариуполем, в том числе над территорией «Азовстали». Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что с 16 мая в плен сдались 2439 украинских бойцов.