«Укргидроэнерго» предупредило об угрозе потери ДнепроГЭС

«Укргидроэнерго» сообщило о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС. Станция находится в тяжелом состоянии, однако угрозы прорыва плотины нет

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Вторая гидроэлектростанция на ДнепроГЭС серьезно повреждена, сообщил директор оператора объекта «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, передает украинское издание «Страна».

По его словам, было зафиксировано два прямых попадания в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Располагается в Запорожской области на реке Днепр в подконтрольном Украине городе Запорожье. Регион вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам проведенных там референдумов вступил в состав России осенью 2022 года. 1-я очередь ГЭС была возведена еще в 1927–1932 годах. ГЭС-1 и ГЭС-2 образуют единый комплекс, который расположен под одной плотиной. Длина здания ГЭС составляет 236 м, а ширина — 70 м. Установленная мощность гидроагрегатов составляет 1553,8 МВт.

«На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощностью она сможет работать. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», — сказал он.

По словам Сироты, в опоре ГЭС-2 разбиты подкрановые балки, нужно будет восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.

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В то же время Сирота подчеркнул, что угрозы прорыва плотины нет. Жертв среди сотрудников нет.

О том, что ДнепроГЭС попала под удар, сообщило «Укргидроэнерго» ранее сегодня. По данным оператора, были попадания по гидросооружениям и плотине, а на станции начался пожар. «Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — заявили там.

Ночью и утром 22 марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время.

Глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович заявил об аварийных отключениях электричества в Кропивницком. О поврежденных объектах в Кривом Роге и введении графиков аварийных отключений сообщил глава совета обороны региона Александр Вилкул.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.