Минобороны назвало последствия удара по объектам энергетики и ВПК Украины

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики утром 8 мая нанесли удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — написало ведомство.

По его данным, в результате удара возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники были существенно снижены.

Под подсчетам Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства, три управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франциии, а также 11 украинских дрона.

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