Пригожин заявил о риске прорыва фланга на артемовском направлении

Пригожин вновь пожаловался на нехватку боеприпасов и предупредил, что наступление ВСУ начнется в ближайшее время. По его словам, противник «рвет фланги» на артемовском направлении, а российские войска потеряли 3 км фронта

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (Фото: Пресс-служба компании "Конкорд" / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время предпринимают попытки прорыва российских флангов на артемовском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, соответствующее видео размещено в телеграм-канале его пресс-службы.

«Сегодня они (украинские войска. — РБК) рвут фланги на артемовском направлении, ведут перегруппировку в Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору», — отметил он.

Пригожин утверждает, что в результате этих действий российские силы потеряли 3 км фронта, в то время как до этого оставалось «2 км взять».

Министерство обороны об этом ничего не сообщало. РБК направил запрос в Минобороны.

По словам Пригожина, к 9 мая ЧВК дали только 10% от запрашиваемых боеприпасов. «Мы не уйдем из Артемовска [Бахмута], будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», — добавил он.

Украинские власти уже несколько месяцев говорят о подготовке масштабного контрнаступления. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, призывал не рассматривать наступление как единственное сражение. Российская сторона не раз отмечала, что Вооруженные силы готовы к наступлению украинских военных. Замглавы МИДа Михаил Галузин предупреждал о «неминуемо печальных последствиях» наступления, которое «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта».

На прошлой неделе Пригожин предупредил, что вагнеровцы покинут Артемовск 10 мая, «потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». По его словам, ЧВК, которая контролирует 95% города, получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получает не больше 10%. Тогда же он выразил готовность передать свои позиции в городе бойцам спецназа «Ахмат» по предложению Кадырова.

Кадыров после этого заявил, что чеченский спецназ готов «вернуть город». По его словам, совместно с Минобороны началась разработка стратегии действий в Артемовске.

7 мая Пригожин сообщил об обещании Минобороны дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы, необходимые для продолжения боевых действий, а также о назначении замкомандующего объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина ответственным за взаимодействие с ЧВК.