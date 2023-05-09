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Пригожин заявил о риске прорыва фланга на артемовском направлении

Пригожин: ВСУ «рвут фланги» на артемовском направлении, вскоре начнут наступление
Пригожин вновь пожаловался на нехватку боеприпасов и предупредил, что наступление ВСУ начнется в ближайшее время. По его словам, противник «рвет фланги» на артемовском направлении, а российские войска потеряли 3 км фронта
Основатель ЧВК &quot;Вагнер&quot; Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (Фото: Пресс-служба компании "Конкорд" / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время предпринимают попытки прорыва российских флангов на артемовском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, соответствующее видео размещено в телеграм-канале его пресс-службы.

«Сегодня они (украинские войска. — РБК) рвут фланги на артемовском направлении, ведут перегруппировку в Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору», — отметил он.

Пригожин утверждает, что в результате этих действий российские силы потеряли 3 км фронта, в то время как до этого оставалось «2 км взять».

Министерство обороны об этом ничего не сообщало. РБК направил запрос в Минобороны.

По словам Пригожина, к 9 мая ЧВК дали только 10% от запрашиваемых боеприпасов. «Мы не уйдем из Артемовска [Бахмута], будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», — добавил он.

Украинские власти уже несколько месяцев говорят о подготовке масштабного контрнаступления. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, призывал не рассматривать наступление как единственное сражение.

Российская сторона не раз отмечала, что Вооруженные силы готовы к наступлению украинских военных. Замглавы МИДа Михаил Галузин предупреждал о «неминуемо печальных последствиях» наступления, которое «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта».

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На прошлой неделе Пригожин предупредил, что вагнеровцы покинут Артемовск 10 мая, «потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». По его словам, ЧВК, которая контролирует 95% города, получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получает не больше 10%. Тогда же он выразил готовность передать свои позиции в городе бойцам спецназа «Ахмат» по предложению Кадырова.

Кадыров после этого заявил, что чеченский спецназ готов «вернуть город». По его словам, совместно с Минобороны началась разработка стратегии действий в Артемовске.

7 мая Пригожин сообщил об обещании Минобороны дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы, необходимые для продолжения боевых действий, а также о назначении замкомандующего объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина ответственным за взаимодействие с ЧВК.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Любовь Порываева
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ВСУ Артёмовск (Бахмут)
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