Кадыров описал ситуацию с «Вагнером» фразой «надо было закончить начатое»

Кадыров о ситуации с ЧВК «Вагнер»: подняли шум, а нужно было всего лишь закончить начатое

Кадыров раскритиковал «шумиху» вокруг ситуации в Артемовске и отметил, что командованию ЧВК «Вагнер» стоило «без лишних разговоров на весь интернет» захватить город. Ранее Пригожин объявил о выводе вагнеровцев из Артемовска 10 мая

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Командованию ЧВК «Вагнер» стоило «без лишних разговоров на весь интернет» изменить тактику и имеющимися силами захватить Артемовск (украинское название- Бахмут), написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города, как Артемовск», — написал он.

В то же время, по словам Кадырова, недосказанность с командованием ЧВК «в кое-каких моментах» осталась, однако этот вопрос возможно решить «не в чатах или телеграм-каналах», а «лицом к лицу».

Ранее на этой неделе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил, что вагнеровцы покинут Артемовск 10 мая, «потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». По его словам, ЧВК, которая контролирует 95% города, получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получает не больше 10%. Тогда же он выразил готовность передать свои позиции в городе бойцам спецназа «Ахмат» по предложению Кадырова.

Кадыров после этого заявил, что чеченский спецназ готов «вернуть город». По его словам, совместно с Минобороны началась разработка стратегии действий в Артемовске. Вечером 6 мая глава Чечни сообщил, что в письме президенту Владимиру Путину попросил поручить министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову передислоцировать подразделения «Ахмат» в город вместо вагнеровцев.

7 мая Пригожин сообщил об обещании Минобороны дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы, необходимые для продолжения боевых действий, а также о назначении замкомандующего объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина ответственным за взаимодействие с ЧВК.