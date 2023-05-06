Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске «Ахмату»

ЧВК «Вагнер» готов передать позиции в Артемовске чеченскому «Ахмату» по предложению Кадырова, заявил Пригожин. Это должно произойти к 00:00 10 мая, отметил он, обращаясь к Шойгу с просьбой отдать соответствующий приказ

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Подразделения частной военной компании «Вагнер» готовы передать свои позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут) бойцам чеченского спецназа «Ахмат» по предложению Рамзана Кадырова, завил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Заявление приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

Пригожин рассказал, что уже связывается с представителями Кадырова, чтобы передать позиции в 00:00 10 мая, когда, «по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал».

«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. <...> В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмата», — сказал Пригожин.

Пресс-служба бизнесмена также опубликовала его заявление на имя министра обороны Сергея Шойгу, в котором Пригожин попросил отдать соответствующий приказ. В документе глава ЧВК отметил, что такое решение принято «ввиду длительного «снарядного голода» — по его словам, подразделения получили 32% от запрашиваемых с октября прошлого года боеприпасов.

О том, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Артемовск 10 мая, «потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», Пригожин сообщил 5 мая. Он сказал, что ЧВК получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получает не больше 10%. Ранее бизнесмен заявлял, что под контролем украинских войск осталось не более 2,5 км территории города. В Кремле комментировать обращение Пригожина отказались.

В тот же день Кадыров заявил, что отряды «Ахмата» готовы занять позиции «Вагнера» в Артемовске. «Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал он в телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что оставшиеся «два километра» города желательно взять под контроль «не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов».