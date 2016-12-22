В ООН заявили о парализованном Совбезе на фоне данных о химоружии в Сирии

Применение химического оружия в Сирии становится нормальной практикой, а Совет Безопасности ООН не способен ничего с этим сделать, заявил верховный комиссар ООН по правам человека

Зейд Раад аль-Хусейн (Фото: Ibl Bildbyr / Zuma / TASS)

Совет Безопасности ООН «парализован» из-за использования странами права вето, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. По его словам, реакцией мира на использование оружия массового поражения, в том числе химоружия в Сирии, стали «пустые слова» и «слабые осуждения». Заявление аль-Хусейна опубликовано на официальном сайте комиссара.

«Мир, в частности наделенные правом вето страны — члены Совета Безопасности, должен проснуться, причем быстро, и осознать непоправимый ущерб, который наносится одному из важнейших столпов в деле контроля за вооружениями и предотвращения человеческого страдания», — говорится в заключительной части заявления.

На протяжении десятилетий мир полагал, что использование химического и биологического оружия находится за рамками закона, считает аль-Хусейн, а теперь планета «сидит сложа руки, когда применение такого оружия становится нормальной практикой в Сирии».

Комиссар подчеркивает, что в конфликт в Сирии непосредственно вовлечены некоторые «очень могущественные страны», но они не сделали ничего, чтобы предотвратить использование химического оружия. Это может привести к серьезным последствиям «для всех нас», говорит аль-Хусейн.

Он напомнил, что 192 государства, включая Сирию, ратифицировали Конвенцию о запрещении химического оружия, но, несмотря на это, есть данные, что с начала 2013 года стороны конфликта в Сирии применили такое оружие как минимум 35 раз.

7 апреля правозащитные организации сообщили о применении хлора в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте. По данным организации Сирийско-американское медицинское общество, погибли около 50 человек, более 500 госпитализированы.

США и другие страны Запада считают, что запрещенное оружие применили правительственные силы. Президент США Дональд Трамп заявил, что Дамаску предстоит взять на себя ответственность.

Министерство иностранных дел Сирии отвергло обвинения в применении химоружия официальным правительством. Дипломаты подчеркнули, что информация об этом используется как предлог для того, чтобы террористы дольше находились в пригороде Дамаска.

Представители российского Центра примирения враждующих сторон заявили, что пообщались с сирийскими врачами в городе Дума и что те сказали, что больных с признаками отравления к ним не поступало. В Кремле предостерегли от поспешных выводов о произошедшем.