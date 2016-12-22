Песков заявил об опасности поспешных выводов по ситуации в сирийской Думе

Президент Владимир Путин говорил о том, что в Сирии готовится провокация с использованием химического оружия боевиками, напомнил его пресс-секретарь. В Кремле отметили, что ситуация в ближневосточной стране остается напряженной

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Ситуация в Сирии остается «напряженной», в Москве надеются, что другие страны из-за сообщений о химической атаке в городе Дума не будут допускать действий, которые могут дестабилизировать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Песков отметил, что «остается только надеяться на взвешенный подход». Гадать о том, какие действия предпримет Москва, если Вашингтон решит нанести новый ракетный удар по Сирии, неуместно, добавил Песков. «Ситуация напряженная. Мы слышали такие достаточно грозные заявления, и здесь только можно надеяться на взвешенный подход и что не будут третьи страны допускать действий, которые способны дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая», — сказал он.

О согласованной позиции России, Ирана и Турции насчет ситуации в Сирии пока говорить нельзя, отметил Песков. «Пока вот вы видите реакцию российской стороны. Дело в том, что в данном случае никто не обладает исчерпывающей информацией и пока не было ни предварительных, ни иных расследований на эту тему. Без какой-то проверки, без расследования делать выводы в корне неверно», — подчеркнул он.

Также Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о России и Иране, поддерживающих «животное Асада». «Асад является абсолютно легитимным президентом Сирийской Арабской Республики. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении президента страны», — сказал пресс-секретарь.

Журналисты спросили Пескова, может ли произошедшее в сирийской Думе быть провокацией, тем более, что Путин на прошлой неделе предупреждал о подготовке химической атаки боевиками. «Безусловно. И президент говорил, и Министерство обороны, ссылаясь на свои разведисточники, о том, что такие провокации готовятся», — ответил он.

На уточняющий вопрос, как понимать слово «провокация», Песков сказал: «Имеется в виду провокация с использованием химического оружия террористами, которые могут обладать этими веществами, или распространение информации. Пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе. И, безусловно, не имея этой информации, делать какие-то заключения неправильно и опасно».

Сирийская вооруженная оппозиция 7 апреля заявила, что правительственные силы сбросили на жителей города Дума в Восточной Гуте бомбу с химикатами. В Сирийско-американском медицинском обществе сообщили, что одна хлорная бомба попала в больницу Думы, другая — в соседнее здание.

Президент США написал в своем Twitter, что в результате «бессмысленной» химической атаки погибло много людей, включая женщин и детей. Трамп призвал оказать всю возможную помощь пострадавшим. «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену», — также написал Трамп. Его помощник по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт заявил телеканалу ABC, что не исключает нового удара США по подконтрольным режиму Асада силам.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии опровергли информацию о том, что Дамаск применил в Думе химоружие. «Заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сказал начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

В Дамаске назвали «неубедительной пропагандой» обвинения в применении запрещенного оружия. Информацию о возможной химической атаке расследует Организация по запрещению химического оружия. В ОЗХО подчеркнули, что факт применения боевых отравляющих веществ еще предстоит установить.