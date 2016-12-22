ОЗХО начала расследование вероятной химической атаки в Думе

ОЗХО начала расследовать сообщения о химической атаке в Сирии и вскоре предоставит отчет всем странам — членам организации. Впрочем, сам факт химической атаки пока еще следует подтвердить, утверждают в ОЗХО

Фото: SANA via AP

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) занялась расследованием предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума. Предварительный анализ уже проведен, эксперты продолжают заниматься изучением инцидента. Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю, предоставленном РБК пресс-службой организации.

Узюмджю высказал крайнюю озабоченность сообщениями о возможной атаке, но заметил, что факт применения химического оружия еще только следует установить.

По словам гендиректора, Ситуационный центр ОЗХО провел предварительный анализ сообщений о применении химического оружия сразу после того, как такие сообщения стали появляться. «Миссия по выяснению фактов (FFM) находится в процессе сбора информации из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли вообще место применение химического оружия», — рассказал Узюмджю.

Миссия FFM доложит о результатах своего расследования подписавшим Конвенцию по запрещению химического оружия странам, то есть по сути всем 192 государствам — членам ОЗХО.

Накануне, 8 апреля, эксперты Сирийско-американского медицинского общества (SAMS) сообщили, что в ночь на воскресенье ВВС Сирии якобы применили химическое оружие против повстанцев в северо-восточном пригороде Дамаска Думе. В последние недели в этом районе шли столкновения правительственных сил и вооруженной оппозиции.

По данным SAMS, в результате атаки погибло минимум 49 человек и пострадали десятки человек. Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщает о не менее 70 погибших.

США, Франция и другие западные страны резко осудили химическую атаку. По мнению МИД Сирии, удар был запланирован террористами с целью дискредитации официального Дамаска. Данные о готовящейся провокации ранее были переданы в ОЗХО и Совбез ООН, заявил в понедельник постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.