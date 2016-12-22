Трамп назначил срок: к чему может привести инцидент с химоружием в Сирии

Президент США за 48 часов решит, как ответит на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. Среди тех, кому он угрожает, — Россия. Эксперты не исключают ударов США по Сирии

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Двое суток на размышление

Президент США Дональд Трамп днем 9 апреля пообещал в течение 48 часов определить, как он ответит на очередную химатаку в Сирии. Днем ранее он выразил твердую уверенность в том, что за инцидент в пригороде Дамаска несут ответственность власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, а также союзные с ним Россия и Иран. Трамп допустил, что ответственность несет и президент России Владимир Путин. Если это так, ответ будет очень жестким, пообещал Трамп в понедельник: «Он [Путин] поплатится» (цитата по Bloomberg).

Поводом для жесткой реакции стали данные о применении хлора в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска), которые появились 7 апреля, на следующий день после возобновления наступления правительственных войск на этот город. Об атаке сообщили эксперты Сирийско-американского медицинского общества (SAMS). Ссылаясь на данные очевидцев, SAMS утверждает, что погибли минимум 49 человек. Более 500 человек якобы были доставлены в местные медицинские центры с симптомами отравления хлором.

Год назад, когда Трамп посчитал власти Сирии ответственными за химатаку в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), американские военные впервые с начала сирийского конфликта нанесли удары по позициям сирийских сил — был частично уничтожен аэродром ВВС в Шайрате.

Повторение пройденного

Комментируя информацию об очередном применении химоружия, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инцидент напоминает произошедшее в Идлибе год назад: сейчас нет достоверных данных о произошедшем, а факт применения запрещенного химического вещества ​не подтверждают сотрудники Красного Полумесяца и российские военные, побывавшие на месте. По словам начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, обвинения в адрес Дамаска носят «сфабрикованный характер».

Не смогли предоставить информацию РБК о произошедшем в Думе и представители международной неправительственной организации «Врачи без границ», работающие в Сирии. Лавров обратил внимание на то, что на видеороликах с жертвами атаки видно, как детей и взрослых обильно поливают водой из ведер, причем делают это люди, никак не защищенные от возможного воздействия того вещества, от которого пострадали те, кому они оказывают помощь. Это доказывает «жульнический характер» съемки, уверен Лавров.

Факт химической атаки еще только предстоит доказать, сообщил в понедельник представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая приступила к расследованию. Именно эта организация была ответственна за вывоз химического оружия из Сирии и отчиталась о полном завершении этой миссии в 2016 году. Впрочем, инциденты с применением химоружия в Сирии продолжились. Для расследования их обстоятельств была сформирована совместная миссия ООН и ОЗХО, качество работы которой не устраивало Москву и Дамаск.

После того как ее эксперты назвали сирийский режим ответственным за атаку в Хан-Шейхуне, российский МИД назвал доклад миссии «политически ангажированной фальшивкой». В итоге Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на резолюцию о продлении работы миссии в 2018 году.

Последний анклав Город Дума — последний анклав сирийской умеренной вооруженной оппозиции в восточном пригороде Дамаска. Два соседних были сданы сирийской армии группировками «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» к началу апреля, боевиков вместе с семьями и легким оружием вывезли в район города Идлиб, который находится под контролем вооруженной оппозиции. Переговоры о сдаче Думы с представителями «Джейш аль-Ислам» затянулись — cогласия боевиков отправиться на север Сирии, в район города Джераблус, подконтрольный турецким военным, удалось достичь лишь в воскресенье, 8 апреля. В Думу, согласно данным Минобороны России, уже въехала колонна из 100 автобусов для эвакуации. Как сообщает Минобороны, планируется вывезти 8 тыс. боевиков и около 40 тыс. членов их семей.

Угроза разрастания конфликта

Уже через несколько часов после первых сообщений SAMS мировые лидеры поспешили признать факт химической атаки и обвинить в ее проведении сирийское правительство. Наиболее резко выступил президент США Дональд Трамп. В своем Twitter утром в воскресенье он заявил: «Президент [России Владимир] Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку этого животного [президента Сирии Башара] Асада». Солидарную с США позицию высказали Франция и Германия. Руководство ЕС заявило, что имеющиеся данные «свидетельствуют еще об одной химической атаке со стороны сирийского режима».

На вечер понедельника в Совете Безопасности ООН были запланированы два экстренных заседания, посвященные сирийской теме.

За историей с обвинениями в применении химоружия может последовать новый, более жесткий виток санкций в отношении России, уверен главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Учитывая жесткую риторику Трампа, риск прямого военного столкновения США и России в Сирии маловероятен, говорят опрошенные РБК эксперты.

После американского удара по сирийскому аэродрому Шайрат год назад химические атаки не прекратились, и США оказались в неудобном положении — очевидно, что однократный удар ситуацию не изменит, а крупномасштабные действия против Дамаска могут обойтись дорого, особенно учитывая предупреждение Москвы о том, что российская группировка в Сирии готова отвечать на американские атаки, в случае если российские военнослужащие окажутся под угрозой, комментирует возможность противостояния ​эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

Говорить о нарастании конфронтации на глобальном уровне было бы возможно, если бы Израиль или США начали долгосрочную военную операцию, а атаки носили бы регулярный характер, полагает старший преподаватель НИУ ВШЭ Леонид Исаев. «Пока точечные атаки Израиля или США не влияют на баланс сил в регионе, поэтому им не имеет никакого смысла идти на конфликт», — говорит он. Исаев отмечает, что ни разу за все время действий США и России в Сирии между странами не случалось прямого военного столкновения.

В декабре 2017 года Пентагон утверждал, что в Сирии присутствуют 2 тыс. американских военных, в Ираке — еще 5,2 тыс. Кроме того, на Ближнем Востоке постоянно действует 5-й флот ВМС США, но на начало апреля, по данным Stratfor, ни одного американского военного корабля в Средиземном море не было. Россия никогда прямо не называла число находящихся в Сирии военных, однако в декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за два с лишним года кампании в Сирии побывали 48 тыс. военнослужащих России. По оценке Reuters, в Сирии постоянно находятся 4–5 тыс. российских военных — это примерно совпадает с числом граждан России, принявших участие в выборах президента России на сирийских участках 18 марта (3,8 тыс.). На авиабазе Хмеймим находятся, по данным наблюдателей, 30–40 самолетов ВКС России, у берегов Сирии также действует средиземноморская эскадра, в состав которой входит около 15 кораблей разного класса.

Удар для снятия напряжения

Частично снять напряжение, возникшее вокруг ситуации в Сирии, может удар, который, по данным Минобороны России, нанес Израиль. В ночь на понедельник, 9 апреля, авиабаза сирийской армии Тифор (Т-4) на востоке провинции Хомс подверглась ракетной атаке. Т-4 является одной из старейших и крупнейших авиабаз ВВС Сирии, которая также активно используется иранскими военными. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), погибли 14 военных сирийской армии, была разрушена часть техники. Иранское агентство Fars сообщило, что в результате удара погибли четверо иранских военных советников.

По данным Минобороны России, израильские самолеты F-15 выпустили восемь ракет из воздушного пространства соседнего Ливана — три достигли западной части аэродрома, остальные пять были сбиты сирийскими ПВО. «Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — заявили в Минобороны России. Военные Израиля отказались комментировать атаку на Тифор.

Израиль в прошлом уже атаковал авиабазу T-4: в феврале этого года ВВС страны уничтожили базирующийся там иранский центр управления беспилотниками, отмечает израильское издание Haaretz.​ ​

Опрошенные РБК эксперты полагают, что между обвинениями в адрес Дамаска со стороны западных стран и атакой неизвестных сил на сирийский аэродром прямой связи может и не быть. Наиболее вероятным мотивом Израиля стало обеспечение собственной безопасности, а не попытки повлиять на ход гражданской войны в Сирии, отмечает Андрей ​Баклицкий. «Возможно, что израильтяне просто воспользовались моментом», — допускает он.

С ним согласен старший научный сотрудник Иерусалимского института политических исследований Меир Краус: «Иерусалим предпринял огромные усилия, чтобы не участвовать в гражданской войне в Сирии, если это напрямую не затрагивало безопасность самого Израиля». Если же атака была совершена Израилем в ответ на события в Думе, это означает, что Иерусалим резко изменил свою политику, говорит эксперт, отмечая, что такой сценарий крайне маловероятен.

Негативный сценарий

Российские официальные лица призывают все стороны к сдержанности и, по выражению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, взвешенному подходу.

По мнению Леонида Исаева, даже если США нанесут удар по сирийской армии, он станет лишь демонстрацией последовательной политики Трампа, в которой он обозначил применение химического оружия в качестве черты, которую нельзя пересекать. Если же последует атака США на позиции сирийской армии, Москва ограничится лишь словесной реакцией, к активным действиям российские военные не перейдут, прогнозирует эксперт.

Даже если между Москвой и Вашингтоном будет противостояние, оно будет опосредованным, через союзные силы: возможна активизация боев между вооруженной оппозицией и правительственными войсками и их союзниками в южных провинциях, где действует одна из зон деэскалации, созданная по договоренности России, США и Иордании, описывает один из сценариев эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

После событий в Хан-Шейхуне и бомбежки базы Шайрат конфронтации между Москвой и Вашингтоном все же не случилось, напоминает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Однако с прошлого года, говорит он, отношения между странами испортились окончательно, и теперь угроза военного столкновения между Россией и США в Сирии реальна. «Диалог становится невозможным, он переходит в режим взаимных обвинений, любые расследования сторонами отвергаются. При этом американцы демонстрируют готовность применять силу», — не исключает Тимофеев.​