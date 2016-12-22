Трамп пообещал ответные меры на предполагаемую химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней примет решение об ответных мерах Вашингтона на предполагаемую химатаку на сирийский город Дума. Об этом он сказал журналистам, сообщает Bloomberg.

США «не могут допустить таких зверств», — подчеркнул он. Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину «разделить ответственность», пишет агентство. В применении химического оружия американские власти подозревают режим президента Сирии Башара Асада.

Как сообщает Reuters, какой будет реакция Вашингтона на предполагаемую химическую атаку Трамп, вероятно, решит до конца дня. Об этом глава государства сказал на заседании правительства, отмечает агентство. Он рассказал, что обсуждает ответные меры с военными. Трамп пообещал выяснить, кто несет ответственность за нападение на Думу, «будь то Россия, правительство президента Сирии Башара Асада, Иран, или все они вместе».

В ночь на 8 апреля активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщили, что правительственная армия Сирии применила бомбу с хлорином в городе Дума, который контролирует оппозиция. По их данным, жертвами атаки стали по меньшей мере 49 человек.

Трамп ​обвинил Асада в организации химатаки и назвал его «животным». Он пригрозил, что Дамаск заплатит «большую цену» за случившееся. Американский лидер также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко подчеркнул, что Москва «решительно опровергает» причастности Дамаска к предполагаемой химатаке на Думу. Позднее в центре заявили, что сирийские врачи в Думе опровергли наличие пострадавших от химических отравлений.