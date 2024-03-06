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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме заявили, что Зеленский не просил об отправке западных войск

Кирби: Зеленский не просил об отправке западных войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белом доме напомнили, что Байден с самого начала конфликта Москвы и Киева исключал возможность отправки американских войск на Украину; украинская сторона об этом не просила, заявил Кирби
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Власти Украины не обращались к западным союзникам с призывом об отправке иностранных войск, заявил на брифинге Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Трансляция шла на YouTube.

«Президент [Владимир] Зеленский этого не просит», — сказал Кирби, заявив, что Украина просит только о продолжении военной помощи.

Кирби также напомнил о словах президента США Дж Байдена, который с самого начала полномасштабного коннфликта говорил, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину
Политика
Эмманюэль Макрон

Вопрос о вероятной отправке западных войск на Украину в будущем на прошлой неделе затронул президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава Минобороны страны Себастьян Лекорню позднее уточнил, что речь не идет об отправке войск «для ведения войны против России»; по его словам, европейские лидеры обсуждали различные идеи усиления поддержки Киева, включая расширение помощи в разминировании и обучении украинских военных. 4 марта Макрон заявил, что не имел в виду, что Париж рассматривает возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем. Однако на следующий день он призвал страны Европы активизироваться в вопросе поддержки Киева и «не быть трусами».

Союзники Франции по НАТО, в том числе США и Германия, заявили, что вопрос об отправке на Украину войск не стоит на повестке. Об этом же говорил и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что, если военные стран Североатлантического альянса появятся на территории Украины, конфликт России с блоком неизбежен.

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Джон Кирби войска США Владимир Зеленский Украина Франция
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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