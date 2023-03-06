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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на вопрос о «международном теракте» в Брянской области

Песков — о диверсии под Брянском: России важно, кто стрелял по мирным гражданам
Брянский губернатор заявлял о ранении мальчика пулей из «натовского оружия». В Кремле отметили, что не так важно происхождение пули, важнее — кто стрелял. Песков напомнил тезис о «растущей вовлеченности стран НАТО в конфликт»
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

В вопросе квалификации атаки диверсантов на Брянскую область как международного теракта из-за следует ориентироваться на принадлежность нападавших, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он сказал, что Украина использует самые разные боеприпасы, на что прежде указывала Москва, заявляя о «растущей вовлеченности стран НАТО в конфликт».

«Здесь не столько это важно — важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Тут уже все необходимые квалификации этому происшествию были даны. Это не что иное, как террористический акт», — сказал Песков.

Так Песков прокомментировал вопрос журналиста о том, что в теле раненного при стрельбе мальчика врачи обнаружили «натовскую пулю». МИД России заявлял, что «убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия», аналогичное заявление делал губернатор Александр Богомаз. Словосочетание «пуля натовского производства» использовал Геннадий Онищенко.

Нападение на села Любечане и Сушаны (оба находятся у границы с Украиной на расстоянии примерно 20 км друг от друга) произошло утром 2 марта. По данным российской стороны, его совершили две группы украинских диверсантов. Два человека погибли, пострадавшего мальчика прооперировали. Следственный комитет наградил его ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за «героизм и самоотверженность» — он помог спасти двух других детей.

Спустя несколько часов после диверсии в интернете опубликовали видео с вооруженными людьми, которые стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан с флагом. Они назвали себя представителями «Русского добровольческого корпуса», воюющего за Украину. На следующий день один из присутствовавших на видеозаписи мужчин Денис Капустин (Никитин) заявил FT, что действия были согласованы с Киевом.

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Украина отвергла причастность к диверсии, указав, что не атакует территорию России и не отправляет туда ДРГ. Украине это не нужно», — написал советник Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «очередным террористическим актом, очередным преступлением». «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети», — сказал он.

Кремль ответил на вопрос о «международном теракте» в Брянской области
Кремль ответил на вопрос о «международном теракте» в Брянской области

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Брянская область Украина диверсия
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