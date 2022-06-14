Брянский губернатор сообщил об обстреле села из комплекса «Точка-У»
Село Займище городского округа Клинцы в Брянской области, где 14 июня пострадали шесть человек, обстреливали из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» со ссылкой на данные военных.
«Как говорят военные, нанесен был удар «Точкой-У», — сказал он.
Губернатор подчеркнул, что в селе, по которому попали снаряды, нет военных объектов. По его словам, удар наносили по жилому массиву.
Об обстреле Займища Богомаз сообщил ранее 14 июня. От ударов пострадали по меньшей мере 50 домов. Село расположено у южной границы города Клинцы на западе Брянской области, расстояние между ним и российско-украинской границей составляет порядка 45 км. Изначально глава региона говорил о четырех раненых, но затем уточнил, что при обстреле пострадали шесть человек, их госпитализировали. Как сообщил губернатор в эфире телеканала, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое, угрозы для жизни пострадавших нет.
Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору по факту произошедшего (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание за это преступление — 15 лет лишения свободы.
Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины, региональные власти регулярно сообщают об обстрелах с территории соседней страны с начала российской спецоперации. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, который вводят при наличии подтвержденной информации о реальной возможности теракта. Аэропорт столицы административного центра области, города Брянска, закрыт для гражданских самолетов с 24 февраля.