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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор сообщил об обстреле села из комплекса «Точка-У»

Фото:avbogomaz / Telegram Фото:avbogomaz / Telegram Фото:avbogomaz / Telegram Фото:avbogomaz / Telegram

Село Займище городского округа Клинцы в Брянской области, где 14 июня пострадали шесть человек, обстреливали из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» со ссылкой на данные военных.

«Как говорят военные, нанесен был удар «Точкой-У», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в селе, по которому попали снаряды, нет военных объектов. По его словам, удар наносили по жилому массиву.

Число пострадавших при обстреле села в Брянской области выросло до шести
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Об обстреле Займища Богомаз сообщил ранее 14 июня. От ударов пострадали по меньшей мере 50 домов. Село расположено у южной границы города Клинцы на западе Брянской области, расстояние между ним и российско-украинской границей составляет порядка 45 км. Изначально глава региона говорил о четырех раненых, но затем уточнил, что при обстреле пострадали шесть человек, их госпитализировали. Как сообщил губернатор в эфире телеканала, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое, угрозы для жизни пострадавших нет.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору по факту произошедшего (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание за это преступление — 15 лет лишения свободы.

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Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины, региональные власти регулярно сообщают об обстрелах с территории соседней страны с начала российской спецоперации. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, который вводят при наличии подтвержденной информации о реальной возможности теракта. Аэропорт столицы административного центра области, города Брянска, закрыт для гражданских самолетов с 24 февраля.

Теги
Александр Богомаз Точка-У обстрел Брянская область

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Число пострадавших при обстреле села в Брянской области выросло до шести
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