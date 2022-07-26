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В результате атаки с территории Украины в Брянской области погиб человек

В Брянской области умер пострадавший при атаке квадрокоптера, рассказал губернатор. Кроме него пострадали еще три человека. По данным «Брянских новостей», на месте атаки находились таможенник, охранник и граждане Молдавии
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Владимир Горовых / ТАСС)

Один пострадавший во время атаки со стороны Украины в Севском районе Брянской области, где с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, скончался, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«По уточненной информации, в результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ (вероятно, склад временного хранения. — РБК), находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП «Троебортное». К сожалению, один из пострадавших скончался», — написал он.

В предыдущем сообщении он указывал, что атака была совершена «со стороны территории Украины», пострадали четыре человека. По данным портала «Брянские новости», склад находился на отдалении, он принадлежал частному лицу, на его территории таможенники проводили досмотр машин. Пострадали таможенник, охранник и два жители Молдавии, которые оформляли документы, утверждают источники портала.

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Брянские власти не раз сообщали об обстрелах региона со стороны Украины и атаках беспилотников. В середине июля Богомах рассказал об обстреле пограничного поста поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи, тогда никто не пострадал. В начале месяца при попытке обстрела этой же АЗС дрон удалось сбить, заявлял брянский губернатор.

На территории Брянской области в связи с обстрелами введен предпоследний, высокий уровень террористической опасности, 22 июля срок его действия снова продлили на 15 суток. Согласно классификации Национального антитеррористического комитета, всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводят, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта.

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