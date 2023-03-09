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Польша передала Украине 10 танков Leopard

Министр обороны Польши Блащак сообщил о передаче Украине 10 танков Leopard
Первые Leopard прибыли на Украину в начале февраля. Германия и ее союзники в общей сложности планируют поставить Киеву более 100 таких танков
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Philipp Schulze / Global Look Press)

Варшава передала Киеву десять немецких танков Leopard 2A4, они уже прибыли на Украину, заявил на пресс-конференции польский министр обороны Мариуш Блащак, передает радиостанция RFM24.

«Также завершен процесс обучения украинских танкистов на этих танках», — указал он.

По его словам, западным странам удалось собрать танковый батальон Leopard 2A4, в том числе за счет техники из Канады и Норвегии (по восемь танков), а также Испании (шесть танков). «Шесть точно. Я разговаривал с министром обороны Испании Маргаритой Роблес — может быть, еще четыре танка», — уточнил Блащак.

Танк Leopard 2 — немецкий основной боевой танк, также разработанный в конце 1970-х. В модификации A4 помимо основного 120-мм орудия имеет комбинированную многослойную броню, два 7,62-мм пулемета MG3 и прибор ночного видения. Экипаж танка состоит из четырех человек. Всего было произведено свыше 2,5 тыс. таких танков, которые стоят на вооружении 13 стран ЕС.

Польский министр обороны сообщил о разговоре со своим немецким коллегой Борисом Писториусом и указал, что существует проблема с запчастями для поставляемых танков. «20 лет назад производство этих деталей было прекращено, но мы готовы возобновить его, конечно, в сотрудничестве с немцами», — отметил он.

О первых поставках своих танков Украине Блащак сообщил 7 марта, не назвав их число. Он также сообщил, что украинские военные проходили обучение управлению ими на полигоне в Свентошуве (находится на западе Польши). В мероприятиях также участвовали инструкторы из Канады и Норвегии.

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США, Великобритания, Германия и другие страны объявили о поставках Украине западных танков в январе. Берлин пообещал передать Киеву собственные Leopard и разрешить отправку тех, которые стоят на вооружении других стран.

В начале февраля первый танк Leopard Киеву отправила Канада. О прибытии на Украину двух из 14 обещанных танков 24 февраля заявляла Польша. В тот же день Минобороны Украины сообщало, что на территории страны находятся уже четыре первых танка Leopard.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что Берлин намерен поставить Киеву Leopard к концу марта. В общей сложности Германия и ее партнеры планируют отправить Украине 112 таких танков. США передадут Киеву 31 свой танк Abrams, говорил американский президент Джо Байден, но Пентагон указывал, что на это может уйти больше года.

Россия не раз критиковала поставки Западом оружия и военной техники на Украину. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что передача западных танков доставит «больше бед» Украине и не сможет ничего изменить.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
танк Leopard Польша министр обороны Военная операция на Украине
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