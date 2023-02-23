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В Пентагоне назвали сроки поставки Украине танков Abrams

Министр Армии Вормут: США может понадобиться более года на поставки Киеву танков Abrams
Вашингтон ищет наиболее быстрый вариант поставки танков Abrams Киеву, однако на это может потребоваться более года, заявил министр армии США Кристин Вормут. Ранее WP писала, что Abrams поставят на Украину не ранее конца 2023 года
Фото: David Mdzinarishvili / File Photo / Reuters
Фото: David Mdzinarishvili / File Photo / Reuters

США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину, заявила министр армии Кристин Вормут, передает CNN.

Она отметила, что рассматриваются различные варианты поставки, чтобы выбрать самый быстрый, однако все они подразумевают значительные сроки доставки и «это не будет вопросом нескольких недель».

«Я думаю, есть варианты, которые рассчитаны менее чем на два года, менее чем на полтора года. <...> Я думаю, что еще предстоит определить, смогут ли танки добраться туда к концу года», — сказала Вормут.

По ее словам, один из представленных шефу Пентагона Ллойду Остину вариантов — строительство танков «с нуля», однако обычно армия США модернизирует уже имеющиеся машины. Рассматриваются также варианты, включающие страны, которым США ранее продавали танки — те, что могут «предположительно быстрее поставлять танки украинцам, но могли бы нарушить отношения с важными союзниками», добавила министр армии США.

Вормут подчеркнула, что на длительность сроков поставок танков влияет также их обеспечение, в частности, оборудование для ремонта машин, боеприпасы и обучение украинских военных.

Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой поставить танки. В январе о намерении передать Киеву танки заявили Великобритания, Франция, Германия, США, Польша и другие государства НАТО. При этом газета The Washington Post писала, что США согласились поставить американские танки в будущем, чтобы ФРГ могла направить танки Leopard 2.

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В то же время власти Германии не желают, чтобы немецкие танки были переданы Украине раньше американских. В Берлине пояснили, что инициативным поставкам тяжелой техники такого уровня мешает история Германии.

Ряд СМИ, в том числе газеты The New YorK Times и The Washington Post, телеканал CNN указывали, что на поставку танков у США уйдет не менее года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что даже если поставки танков произойдут в августе 2023 года, то это будет поздно.

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что боевые машины на поле боя «горят и будут гореть», а саму Украину ожидают последствия «со знаком минус».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Abrams Пентагон поставки оружия военная помощь
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