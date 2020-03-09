Дело о крушении Boeing в Донбассе. Что важно знать перед началом суда
Что произошло
- 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией Донецкой области.
- Погибли 298 человек, большинство — граждане Нидерландов, Малайзии, а также Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран.
- 9 марта начались заседания судей окружного суда Гааги по делу.
Итоги расследования
- Расследованием занималась международная Совместная следственная группа (JIT), которую возглавили прокуратура и полиция Нидерландов (в нее также вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины).
- Согласно итогам расследования, самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», который, как считают следователи, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Расследователи допустили, что целью ракеты был военный самолет.
- Ракета, по версии следственной группы, была запущена из населенного пункта Снежное, который находился под контролем самопровозглашенной ДНР.