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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Дело о крушении Boeing в Донбассе. Что важно знать перед началом суда

9 марта в Гааге начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777. Основные версии случившегося и подозреваемые — в материале РБК
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Что произошло

  • 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией Донецкой области.
  • Погибли 298 человек, большинство — граждане Нидерландов, Малайзии, а также Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран.
  • 9 марта начались заседания судей окружного суда Гааги по делу.

Итоги расследования

  • Расследованием занималась международная Совместная следственная группа (JIT), которую возглавили прокуратура и полиция Нидерландов (в нее также вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины).
  • Согласно итогам расследования, самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», который, как считают следователи, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Расследователи допустили, что целью ракеты был военный самолет.
  • Ракета, по версии следственной группы, была запущена из населенного пункта Снежное, который находился под контролем самопровозглашенной ДНР.

Нидерланды назвали причастных к крушению MH17 россиян
Политика

  • По сообщению телеканала NOS со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы, свидетелями по делу проходят 13 человек, личности 12 из них засекречены.

Подозреваемые

  • Следствие назвало причастными к катастрофе Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Гиркин во время событий был министром обороны ДНР. Как заявлял глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке, Гиркин и Дубинский «находились в прямом контакте с Россией», а Харченко был в прямом подчинении Дубинского.
  • По данным телеканала NOS, им предъявят обвинение в убийстве и непреднамеренном убийстве, поскольку они «сознательно подвергли опасности самолет». По утверждению прокуратуры, подозреваемые предоставили командованию, использовавшему ЗРК «Бук», его координаты для запуска ракеты. Нидерландские прокуроры также считают, что подозреваемые скрывали ЗРК.
  • Как говорил нидерландский прокурор, четырем фигурантам уже предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов — 168-й (причастность к крушению самолета, до 15 лет тюремного заключения) и 289-й (убийство, до 30 лет тюрьмы).

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Политика

  • Обвинение не знает, кто именно нажал на кнопку пуска ракеты.
  • В доказательство вины Гиркина на брифинге прокуратуры были приведены его телефонные переговоры с главой Крыма Сергеем Аксеновым и занимавшим в 2014 году пост помощника президента Владиславом Сурковым (следствие утверждает, что именно их голоса звучат в перехваченных разговорах).
  • Олег Пулатов — по версии следствия, «непосредственно сопровождал «Бук» во время его перевозки.
  • Гиркин, Пулатов и Дубинский находятся в России, Харченко — на Украине. Нидерланды не просили об их экстрадиции, так как она запрещена Конституцией России и Украины. Предстанут ли обвиняемые перед судом, неизвестно. Гиркин в разговоре с РБК отрицал обвинение.
  • Власти России предлагали Нидерландам перенести суд в Россию, писало Reuters со ссылкой на письмо в парламент Нидерландов от министра юстиции королевства Ферда Грапперхауса.

Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея
Фотогалерея 

Нидерланды также направили России просьбу арестовать Владимира Цемаха, который в 2014 году был начальником бригады ПВО в ДНР. Расследователи предполагают, что он может располагать информацией о крушении самолета. Однако расследователи не называли его подозреваемым. Летом 2019 года Цемах был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. По словам Цемаха, в Киеве его допрашивали в том числе представители Австралии и Нидерландов, пообещав участие в программе защиты свидетелей.

В сентябре Цемах был передан России в рамках обмена пленными. Его адвокат заявлял о готовности своего подзащитного дать показания, но только на территории ДНР.

Позиция России

  • Президент Владимир Путин летом 2019 года сообщил, что у России есть своя версия случившегося. «На западе просто назначили виновного», — пояснил Путин, подчеркнув, что Россию не устраивают выводы международного следствия по MH17.
  • Россия не была допущена к расследованию крушения.
  • Свое расследование провел российский производитель комплексов ПВО «Бук» концерн «Алмаз-Антей». Согласно его данным, самолет был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», не стоящих на вооружении российской армии, но используемых на Украине.

След бабочки: чем Россия доказывает непричастность к гибели MH17
Политика

  • Также, по версии концерна, международная комиссия неверно определила место пуска ракеты: если бы она летела со стороны Снежного, образовавшееся взрывом облако прошило бы самолет насквозь слева направо в районе кабины пилотов, но не задело бы левый двигатель. По расчетам специалистов «Алмаз-Антея», ракета была пущена со стороны южнее населенного пункта Зарощинское — на тот момент спорной территории между украинской армией и повстанцами.
  • Россия отрицает обвинения в причастности к катастрофе и возлагает вину за нее на украинских военных.
  • МИД России обвинил власти Нидерландов в давлении на суд, а выдвинутые JIT обвинения в адрес россиян считает голословными и дискредитирующими Россию в глазах международной общественности.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Донбасс, Malaysia Airlines, Boeing, суд, MH17
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