Дело о крушении Boeing в Донбассе. Что важно знать перед началом суда

Нидерланды также направили России просьбу арестовать Владимира Цемаха, который в 2014 году был начальником бригады ПВО в ДНР. Расследователи предполагают, что он может располагать информацией о крушении самолета. Однако расследователи не называли его подозреваемым. Летом 2019 года Цемах был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. По словам Цемаха, в Киеве его допрашивали в том числе представители Австралии и Нидерландов, пообещав участие в программе защиты свидетелей.

В сентябре Цемах был передан России в рамках обмена пленными. Его адвокат заявлял о готовности своего подзащитного дать показания, но только на территории ДНР.