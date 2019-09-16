Киев объяснил выдачу России свидетеля по делу о крушении MH17

У главы офиса президента Украины спросили, не повредит ли отношениям страны с Нидерландами тот факт, что Киев выдал Москве свидетеля по делу MH17. Андрей Богдан считает, что Нидерландам «есть, на что менять Цемаха»

Владимир Цемах (Фото: Владимир Гонтар / EPA / ТАСС)

У Нидерландов есть возможность добиться от России выдачи бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, свидетеля по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина».

Россия получила Цемаха в рамках обоюдного обмена удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

В ответ на вопрос о том, не повредит ли такой шаг отношениям Украины и Нидерландов, Богдан заявил, что последние являются одним из главных бенефициаров строительства газопровода «Северный поток-2» и были одним из «лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы)».

«Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха», — сказал Богдан.