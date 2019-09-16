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Обмен Украины и России ,  
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Киев объяснил выдачу России свидетеля по делу о крушении MH17
У главы офиса президента Украины спросили, не повредит ли отношениям страны с Нидерландами тот факт, что Киев выдал Москве свидетеля по делу MH17. Андрей Богдан считает, что Нидерландам «есть, на что менять Цемаха»
Владимир Цемах (Фото: Владимир Гонтар / EPA / ТАСС)

У Нидерландов есть возможность добиться от России выдачи бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, свидетеля по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина».

Россия получила Цемаха в рамках обоюдного обмена удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

В ответ на вопрос о том, не повредит ли такой шаг отношениям Украины и Нидерландов, Богдан заявил, что последние являются одним из главных бенефициаров строительства газопровода «Северный поток-2» и были одним из «лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы)».

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«Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха», — сказал Богдан.

Цемах был начальником бригады ПВО в ДНР в 2014 году. Нидерланды считают его одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе, жертвами катастрофы стали 298 человек. В июле этого года Цемаха арестовали на Украине по обвинению в создании террористической группы или организации.

Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными: каждая из сторон выдала по 35 человек. В Киев среди прочих вернулись задержанные в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, в Москву — глава украинского офиса «РИА Новости» Кирилл Вышинский и Цемах.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались предотвратить выдачу Цемаха России и несколько раз консультировались с Украиной на высшем уровне. По словам украинского президента Владимира Зеленского, из-за Цемаха могли сорваться переговоры об обмене. «Его допросили, и не только перед возвратом. Мы все, что нас попросили [европейские лидеры], сделали. Это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен», — сообщил глава государства.

После обмена Нидерланды попросили Россию выдать Цемаха и выразили сожаление в связи с тем, что Украина обменяла свидетеля. Бывший руководитель Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко утверждал, что Киев не мог выдать Цемаха Нидерландам из-за положения Конституции. По его словам, Цемах отказался от сделки со следствием.

Автор: Константин Нагаев
Теги: обмен заключенными, Богдан
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