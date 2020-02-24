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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17

Прокурор Нидерландов заявил о свидетелях пуска ракеты по Boeing, разбившемуся в Донбассе в 2014 году. Кто нажал кнопку, прокурор не знает
Фред Вестербеке (Фото: Jeroen Jumelet / ТАСС)

Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО. Об этом Фред Вестербеке, глава Национальной прокуратуры Нидерландов, который изначально занимался расследованием дела, сообщил в программе телеканала CBS News.

Вестербеке при этом отметил, что Нидерланды не знают, кто именно нажал на кнопку, однако у него есть свидетели запуска ракеты. Ведущий программы уточнил, идет ли речь о том, что их больше, чем один человек. Прокурор повторил, что у него есть свидетели, но сколько их, не уточнил. Вестербеке добавил, что Россия не оказывала помощь в расследовании в течение пяти лет.

В июне 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) назвала подозреваемыми по делу о крушении самолета.Среди них: бывший глава Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Гиркин, Пулатов и Дубинский — россияне, Харченко является гражданином Украины.

Суд над подозреваемыми назначили на 9 марта 2020 года в Гааге. Нидерландские прокуроры заявили CBS News, что они продолжат расследование и после суда. Они надеются привлечь новых подозреваемых.

Bellingcat доказала российское происхождение «сбившего MH17 «Бука»
Политика

Основатель исследовательской группы Bellingcat Эллиот Хиггинс напомнил в программе, что в 2017 году им удалось установить причастность ЗРК «Бук» к 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32 406). Они вычислили ЗРК по фотографии, которая была сделана до его дислокации, как утверждают расследователи, из России на Украину. То, что фото было сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова недалеко от Курска, подтверждал геотег, говорили расследователи. Его геолокацию они выявили с помощью спутниковых снимков.

Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над ДНР. Погибли 298 человек. Большинство из них были гражданами Нидерландов, на борту находились также граждане Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Официальные итоги расследования JIT представила лишь в июне 2019 года. Всех подозреваемых объявили в международный розыск. МИД утверждал, что обвинения в адрес россиян голословны и дискредитируют Россию «в глазах международной общественности». В ДНР заявили, что на момент катастрофы у ополченцев не было на вооружении ЗРК «Бук», а к крушению самолета причастна Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в докладе совместной следственной группы нет никаких доказательств. Владимир Путин также говорил, что у России нет основания доверять результатам расследования следственной группы.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Нидерланды, MH17
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