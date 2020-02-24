Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17

Прокурор Нидерландов заявил о свидетелях пуска ракеты по Boeing, разбившемуся в Донбассе в 2014 году. Кто нажал кнопку, прокурор не знает

Фред Вестербеке (Фото: Jeroen Jumelet / ТАСС)

Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО. Об этом Фред Вестербеке, глава Национальной прокуратуры Нидерландов, который изначально занимался расследованием дела, сообщил в программе телеканала CBS News.

Вестербеке при этом отметил, что Нидерланды не знают, кто именно нажал на кнопку, однако у него есть свидетели запуска ракеты. Ведущий программы уточнил, идет ли речь о том, что их больше, чем один человек. Прокурор повторил, что у него есть свидетели, но сколько их, не уточнил. Вестербеке добавил, что Россия не оказывала помощь в расследовании в течение пяти лет.

В июне 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) назвала подозреваемыми по делу о крушении самолета.Среди них: бывший глава Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Гиркин, Пулатов и Дубинский — россияне, Харченко является гражданином Украины.

Суд над подозреваемыми назначили на 9 марта 2020 года в Гааге. Нидерландские прокуроры заявили CBS News, что они продолжат расследование и после суда. Они надеются привлечь новых подозреваемых.