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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова заявила о начале в Нидерландах «невиданной» информкампании с обвинительным уклоном в адрес России
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, по мере приближения старта судебного процесса в Нидерландах набирает «невиданные» обороты информационная кампания с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан.

«В последние дни перед слушаниями все это запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию», — заявила Захарова в ходе брифинга 6 марта (трансляция велась на странице МИДа в сети Facebook).

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Представитель министерства также заявила, что следствие по-прежнему игнорирует информацию, переданную Россией, при этом через СМИ пытаются внушить мысль о безупречности проведенного расследования. Захарова допустила предположение, что целью информкампании является попытка предопределить вердикт суда.

«Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», — резюмировала представитель МИД России.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Международная Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов, в 2018 году сообщила, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

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В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову и еще одному подчиненному Дубинского — Леониду Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют гражданство России, где и находятся в настоящий момент, Харченко — гражданин Украины и находится на востоке этой страны, заявил тогда глава Национальной прокуратуры королевства Фред Вестербеке.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Мария Захарова, МИД, Нидерланды
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