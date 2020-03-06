МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова заявила о начале в Нидерландах «невиданной» информкампании с обвинительным уклоном в адрес России

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, по мере приближения старта судебного процесса в Нидерландах набирает «невиданные» обороты информационная кампания с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан.

«В последние дни перед слушаниями все это запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию», — заявила Захарова в ходе брифинга 6 марта (трансляция велась на странице МИДа в сети Facebook).

Представитель министерства также заявила, что следствие по-прежнему игнорирует информацию, переданную Россией, при этом через СМИ пытаются внушить мысль о безупречности проведенного расследования. Захарова допустила предположение, что целью информкампании является попытка предопределить вердикт суда.

«Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», — резюмировала представитель МИД России.