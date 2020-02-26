СМИ узнали о решении Нидерландов засекретить свидетелей по делу MH17

Нидерланды засекретят личности 13 человек, которые проходят как свидетели по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Местная прокуратура утверждает, что они подвергаются «значительным рискам», сообщает телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Для свидетелей, которые нуждаются в конфиденциальности, в списке прописан знак X, кроме того они идут под номерами с буквой V. Что обозначают эти символы телеканал не поясняет, однако в Минюсте ответили, что нумерация не связана с количеством свидетелей.

Телеканал также утверждает, что для одного из них отклонили просьбу не раскрывать личность. Следственный судья считает, что сделанное заявление может поставить этого человека под угрозу, но гарантировать анонимность ему нельзя.

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке, изначально расследовавший крушение, заявил, что существуют свидетели того, что самолет был сбит ракетой. Их количество он не раскрыл.