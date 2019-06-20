Путин заявил о наличии у России собственной версии крушения MH17

У России есть своя версия крушения малайзийского Boeing над Донбасом в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которую транслировал телеканал РБК.

По его словам, западные эксперты не прислушиваются к российской версии. Он отметил, что еще осталось много вопросов по авиакатастрофе, однако на них никто не отвечает. «На западе просто назначили виновного», — пояснил Путин, подчеркнув, что Россию не устраивают выводы международного следствия по MH17.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал промежуточные итоги расследования гибели малайзийского Boeing 777 политическим заговором против России, выразив свое недовольство работой Объединенной следственной группы (JIT).

Накануне, 19 июня, Нидерланды обвинили в авиакатастрофе одного украинца и трех россиян. Судебный процесс по делу подозреваемых начнется в марте 2020 года в Гааге.