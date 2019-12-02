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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
В Амстердаме уверены, что российские власти намеренно позволили Владимиру Цемаху уехать из России

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России. В Нидерландах считают, что тем самым в Москве отказались выполнять просьбу следователей.

В Амстердаме указали, что просьба об аресте Цемаха неоднократно направлялась России по различным каналам. В частности об этом говорил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым. Соответствующее обращение в Москву направлял и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«19 ноября мы получили от российских властей сообщение, что арестовать Цемаха не представляется возможным, потому что властям неизвестно, находится ли Цемах в Российской Федерации». «Из сообщении СМИ следует, что Цемах вернулся на восток Украины», — добавили в голландской прокуратуре.

В результате в Амстердаме пришли к выводу, что Россия намеренно допустила отъезд Цемаха за пределы страны, отказываясь выполнять условия соглашения по экстрадиции.

При этом в голландской прокуратуре заверили, что процесс по делу о крушении MH-17 в любом случае начнется 9 марта следующего года.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
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