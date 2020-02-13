Крушение Boeing в Донбассе , 13 фев, 10:06
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Нидерланды отказали Москве в просьбе о преследовании россиян по делу MH17
Нидерланды отказали российским властям в том, чтобы россиян, которые Гаага считает причастными к крушению малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, судили в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
В письме Грапперхаус сообщил, что в октябре 2019 года Москва обратилась к властям Нидерландов с просьбой о том, чтобы дела троих подозреваемых россиян рассматривал суд на территории России. «Министр юстиции ответил, что передача обвинения по трем российским подозреваемым не является вариантом для голландских властей и не будет рассматриваться», — цитирует агентство текст письма.
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