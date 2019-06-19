Крушение Boeing в Донбассе , 16:10
0
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея
19 июня 2019 года объединенная следственная группа (JIT) представила новые выводы о гибели малайзийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году. Расследователи официально назвали имена четырех подозреваемых, среди которых три россиянина и один украинец. О ком рассказала JIT — в обзоре РБК
Игорь Гиркин (Стрелков)
Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР. Расследователи заявили, что он был в прямом контакте с Россией. В качестве доказательства на брифинге были приведены телефонные переговоры Гиркина с главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента Владиславом Сурковым.
Сам Гиркин отказался комментировать выводы расследователей, ограничившись фразой о том, что «ополчение не сбивало Boeing»
Олег Пулатов
Ополченец (позывной Гюрза). JIT называет его бывшим солдатом Спецназа ГРУ. Он также упоминался в расследовании «Новой газеты». Там говорилось, что он «непосредственно сопровождал «Бук» (зенитно-ракетный комплекс, из которого, как утверждает JIT, был сбит пассажирский самолет)
Сергей Дубинский
Ополченец (позывной Хмурый). Расследователи говорят, что Дубинский также работал на ГРУ. По их данным, он находился в прямом контакте с Россией. Он уже упоминался в материалах Bellingcat в качестве организатора перевозки ЗРК. Также он фигурировал в повестках на допрос, которые направляла СБУ в 2017 году
Леонид Харченко
Единственный гражданин Украины среди названных подозреваемых. По информации расследователей, у него нет военного прошлого, а в 2014 году он находился в подчинении у Дубинского. Расследователи считают, что он живет на неподконтрольном Киеву востоке Украины