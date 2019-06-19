Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Игорь Гиркин (Стрелков)

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР. Расследователи заявили, что он был в прямом контакте с Россией. В качестве доказательства на брифинге были приведены телефонные переговоры Гиркина с главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента Владиславом Сурковым.

Сам Гиркин отказался комментировать выводы расследователей, ограничившись фразой о том, что «ополчение не сбивало Boeing»