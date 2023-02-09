Володин призвал к расследованию данных о подрыве «Северных потоков» США

Володин счел взрывы на «Северных потоках» акцией устрашения для стран, которые решили «развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан». По его словам, странам, понесшим ущерб из-за взрывов, нудна компенсация

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал опубликованные американским журналистом Сеймуром Хершем данные о том, что подрыв «Северных потоков» организовали американские водолазы при поддержке Норвегии.

«Если [33-й президент США Гарри] Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то [президент США Джо] Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов», — написал Володин в телеграм-канале. По мнению спикера Госдумы, Байден «вписывает себя в историю как террорист»

По его словам, действия США были «акцией устрашения» для «вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан». Володин считает, что информация, опубликованная журналистом, должна стать основой для международного расследования, привлечения Байдена к ответственности и «выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта».

Херш накануне опубликовал в созданном за пару часов до этого блоге расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем, ссылаясь на анонимный источник, он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя материал журналиста, отметил, что у Москвы нет данных о том, кто подорвал газопровод.

Представитель Пентагона Гаррон Гэрн заявил, что данные о причастности США к взрывам не соответствуют действительности.



О беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG сообщила 27 сентября. Давление резко упало в ветке А газопровода «Северный поток-2» и в обеих нитках «Северного потока-1». Шведские сейсмологи заявили, что в районах утечек зафиксированы мощные взрывы. Германия, Дания и Швеция решили сформировать совместную следственную группу по ЧП на газопроводах, шведская служба безопасности уже заявила о признаках «серьезного саботажа».

Президент Владимир Путин ранее говорил, что за диверсией на газопроводах стоит «тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и ЕС». «Это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента», — говорил Путин. Он назвал взрыв на «Северных потоках» «опаснейшим прецедентом».



