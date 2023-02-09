Кремль заявил о «молчаливом сворачивании» расследования по Nord Stream

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Опубликованные американским журналистом Сеймуром Хершем данные о том, что подрыв «Северных потоков» организовали американские водолазы при поддержке Норвегии, должны указывать на необходимость ускорения расследования, но пока наблюдаются попытки его сворачивания. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



По его словам, статья Херша готовит о необходимости международного расследования.

«Это очень важный материал, который должен провоцировать ускорение международное расследование. А мы видим попытки молчаливого сворачивания международного расследования», — отметил Песков.

Материал дополняется.