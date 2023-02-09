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Кремль заявил о «молчаливом сворачивании» расследования по Nord Stream
Песков: наблюдаются попытки «молчаливого сворачивания» расследования по «Северным потокам»
Опубликованные американским журналистом Сеймуром Хершем данные о том, что подрыв «Северных потоков» организовали американские водолазы при поддержке Норвегии, должны указывать на необходимость ускорения расследования, но пока наблюдаются попытки его сворачивания. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По его словам, статья Херша готовит о необходимости международного расследования.
«Это очень важный материал, который должен провоцировать ускорение международное расследование. А мы видим попытки молчаливого сворачивания международного расследования», — отметил Песков.
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