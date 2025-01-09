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Политика ,  
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Почему энергокризис в Приднестровье приобретает все больший масштаб

1 января непризнанная республика перестала получать российский газ
Время отключения жителей ПМР от электросетей выросло до четырех часов в сутки
Москва обвинила Кишинев и Киев в том, что они спровоцировали энергокризис в Приднестровье. Киев заявил о готовности поставлять ПМР уголь, но, как утверждают в Тирасполе, решению проблемы это не поможет
Фото: Донор / Wikipedia
Фото: Донор / Wikipedia

Что вызвало энергокризис в Приднестровье

Уже больше недели непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) живет в условиях острого энергетического кризиса: с 3 января в связи с тем, что «жители республики потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема», Тирасполь вынужден прибегать к веерным отключениям электроэнергии. К 9 января время отключения пользователей от электросетей выросло до четырех часов в сутки. Причина энергокризиса — прекращение поставок газа из России, прежде осуществлявшихся через Украину. Как сообщил 8 января министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, запасов газа в Приднестровье хватит на 24 дня; по его словам, важно сохранить хотя бы минимальное движение газа по трубе — иначе при полной заморозке для восстановления работы системы понадобятся месяцы.

Транзит через Украину — единственный маршрут поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы; он поступал напрямую в Молдавию и Словакию, а оттуда — в Австрию, на один из крупнейших европейских газовых хабов в Баумгартене, и частично в соседние Венгрию и Италию. Условия транзита были зафиксированы в контракте между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», который стороны заключили в конце 2019 года сроком на пять лет. Украинское руководство неоднократно говорило, что продлевать контракт не будет.

Поставки газа в ПМР прекратились не только из-за отказа Украины обеспечить транзит. 28 декабря «Газпром» сообщил, что прекращает поставки топлива в Молдавию, поскольку «Молдовагаз», с которым у российского концерна контракт до 2026 года, «регулярно не исполняет свои платежные обязательства». В 2021 году «Газпром» оценивал долг Кишинева в $709 млн; в Кишиневе говорили, что готовы обсуждать этот вопрос только при условии независимого аудита. Привлеченные молдавской стороной аудиторы пришли к выводу, что значительная часть долга либо не подлежит исполнению, либо по нему не представлены документы; в итоге Кишинев предложил выплатить $8,6 млн, а остальной долг списать, что не устроило «Газпром».

ПМР, в свою очередь, не платит «Газпрому» с 2005 года. В республике сохраняются низкие тарифы на газ: в 2024 году кубометр газа в Приднестровье стоил 0,87 приднестровского рубля (около одного лея, или 5,5 российского рубля); это примерно столько же, как в газовый кризис 2022 года, когда цены на газ в Молдавии были в 25 раз выше. Деньги, которые платят приднестровские потребители, зачисляются на так называемый газовый счет в бюджете ПМР и используются властями непризнанной республики по их усмотрению. При этом совокупный долг Молдавии рассчитывается по формуле, содержащейся в контракте «Газпрома» и «Молдовагаза».

8 января президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия поставляла газ бесплатно, оказывая Приднестровью «гуманитарно-техническую помощь» «в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье» (речь идет об экономической блокаде ПМР, которую в 2006 году, как утверждают в Тирасполе, организовали Молдавия и Украина). «Два раза в месяц мы посылаем отчеты в Российскую Федерацию, в несколько инстанций по контролю над расходованием средств российской гуманитарной помощи, у нас все публично и открыто. Мы эти денежные средства направляли на развитие Приднестровья — это нормально, — сказал Красносельский на заседании Совета безопасности ПМР. — <…> И российскую помощь считать не надо — некрасиво. Есть кому считать — это Приднестровье и Российская Федерация».

«Молдовагаз» — совместная компания России и Молдавии. «Газпром» обладает основным пакетом акций (50%), молдавскому Агентству публичной собственности принадлежат 35,33%; 13,44% — Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление «Газпрому». «Молдовагаз» занимается поставками в Молдавию природного газа, содержанием трубопроводов, транспортировкой и распределением газа.

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили очередной пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд куб. м газа в год. В конце 2022 года Россия на треть сократила поставки газа в Молдавию, объяснив это тем, что Украина отказалась принимать российский газ на одной из транзитных точек, а Кишинев задержал оплату.

Как в Тирасполе и Кишиневе рассчитывают решить проблему

Из-за недостатка газа в ПМР отключают не только электричество, но и отопление — компания «Тирастеплоэнерго» предупредила об этом еще в конце 2024 года, уточнив, что решение не коснется медучреждений и учреждений Министерства по соцзащите и труду со стационарами; в компании отмечали, что подключение к централизованным системам теплоснабжения и сетям горячего водоснабжения займет до двух недель. 9 января глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что при отсутствии отопления люди пытаются согреться другими способами и порой это ведет к трагедиям. «Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — заявил министр в эфире канала «Россия 24».

О том, что с газом будут проблемы, власти Приднестровья знали заранее: 11 декабря они ввели на 30 дней режим чрезвычайного экономического положения (ЧЭП), который предполагает экономию ресурсов и контроль над энергоснабжением. Тираспольский завод «Электромаш» в конце прошлого года объявил, что будет производить печи-буржуйки и работающие на дровах котлы.

Режим чрезвычайного положения (ЧП) в декабре 2024-го ввели и власти Молдавии — он действует с 16 декабря и продлится минимум 60 дней. Причина та же — прогнозируемые проблемы с поставками российского газа. Дело в том, что около 80% энергии, которую потребляет Молдавия, генерирует Молдавская ГРЭС (государственная районная электростанция), которая находится в ПМР и принадлежит российской компании «Интер РАО»; с 1 января 2025 года станция перешла на уголь, запасов которого, по прогнозам, хватит на 50 дней. По словам Игнатьева, увеличить мощность ГРЭС, чтобы закрыть потребности населения, при использовании угля невозможно — для этого нужен газ.

По информации госкомпании Moldelectrica, которая распределяет электроэнергию в Молдавии, республику обеспечивают энергией шесть электростанций.

1. Молдавская ГРЭС в Приднестровье, доступная мощность — 1,72 тыс. МВт.

2. Кишиневская ТЭЦ-2 — 258 МВт.

3. Кишиневская ТЭЦ-1 — 56 МВт.

4. Дубоссарская ГЭС в Приднестровье — 46 МВт.

5. Бельцкая ТЭЦ — 37,4 МВт.

6. Костештская ГЭС — 16 МВт.

Молдавская энергосистема связана с румынской высоковольтной линией, которая соединяет молдавскую подстанцию Вулканешты с Исакча в Румынии; эта линия — часть интерконнектора Румыния — Молдавия — Украина, который создан при поддержке Евросоюза и должен обеспечить энергобезопасность трех стран. Кишинев заявлял о планах диверсифицировать источники электроэнергии: госагентство Energocom, которое поставляет газ и электроэнергию в республику, сообщило, что планирует снизить поставки от Молдавской ГРЭС с 80 до 37%.

Кишинев в качестве альтернативы рассчитывает на поставки электроэнергии из Европы — по данным Energocom, потребности Молдавии должна закрыть Румыния: более 178 тыс. МВт⋅ч Кишинев закупит на румынской бирже OPCOM (это 39% от потребностей), еще 105 тыс. МВт⋅ч получит на основе двусторонних контрактов. Более 127 тыс. МВт⋅ч должны генерировать тепловые электростанции в Кишиневе и Бельцах, еще около 10% дадут, по расчетам, возобновляемые источники энергии.

Тирасполь утверждает, что корень проблемы — в долге Кишинева перед Москвой; ссылаясь на слова бывшего министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, президент Красносельский утверждал, что «во всех переговорах долг Приднестровья перед «Газпромом» не звучит, он не в повестке дня». «Еще раз говорю, что наш долг — это гуманитарно-техническая помощь Приднестровью. Мы благодарны за ту помощь, которая оказывается Российской Федерацией. А вот по поводу долга между «Газпромом» и «Молдовагазом», господа, надо было решать, а не тянуть, а потом на основе этого сказать: мы вам — «Молдовагаз» «Газпрому» — ничего не должны», — заявил глава ПМР 8 января.

По словам главы МИД ПМР, Тирасполь по-прежнему считает Россию основным поставщиком газа и имеет возможность получать российский газ через Турцию и Балканы. Россия и Молдавия, обсуждая варианты поставок осенью 2024 года, рассматривали как один из вариантов реверс по Трансбалканскому газопроводу, который проходит в том числе через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию. Игнатьев считает наиболее подходящим вариант поставки по «Турецкому потоку», но чтобы эта схема заработала, нужна политическая воля. «В определенные периоды и в прошлом году мы получали газ таким образом (по «Турецкому потоку». — РБК). То есть технически проблем нет, есть вопрос решения административно-организационных и правовых вопросов. Это все требует определенной серьезной работы со стороны в том числе Молдовы», — сказал он (цитата по ТАСС).

В Кишиневе утверждают, что еще в декабре предлагали Тирасполю помочь с закупками газа в Европе, но власти ПМР отказались от этого варианта. «Они объясняют отказ этот тем, что все еще ждут возобновления поставок природного газа от «Газпрома», и советуют нам продолжать переговоры с «Газпромом». Я считаю, что они должны понимать, что если поставки от «Газпрома» не будут восстановлены, то единственный выход — закупать газ на фондовых рынках, за который придется платить. Другого выхода нет», — сказал телеканалу Pro TV врио главы «Молдовагаза» Вадим Чебан. Красносельский факт таких переговоров отрицает.

Что о ситуации говорят в России, ЕС и Киеве

В Москве ответственность за энергокризис возлагают на Молдавию и Украину. «Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. И сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная», — заявил журналистам 9 января представитель Кремля Дмитрий Песков.

По версии Кишинева, Москва сознательно пытается дестабилизировать ситуацию в республике, где в этом году должны пройти парламентские выборы. «Кремль хочет создать в Молдове пророссийское правительство, которое способствовало бы расширению российского военного присутствия в приднестровском регионе. Сейчас Москва содержит в регионе почти 1,5 тыс. солдат, которые действуют под предлогом поддержания мира», — сказал 7 января европейским журналистам премьер-министр Молдавии Дорин Речан (цитата по TV8.md).

У Евросоюза аналогичная точка зрения: глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Россию в том, что та «продолжает использовать газ как оружие, и вот снова целью такой гибридной войны становится Молдова». «Благодаря поддержке ЕС Молдова остается устойчивой и хорошо соединенной с европейскими энергетическими сетями», — написала Каллас в соцсети X, заверив Кишинев в поддержке. В Брюсселе призывают Тирасполь сотрудничать с Кишиневом «для урегулирования ситуации в интересах местного населения». «Мы продолжаем вести постоянный обмен информацией с молдавскими властями по смягчению любых последствий прекращения поставок российского газа в страну», — сообщила представитель ЕС по вопросам энергетики и жилищного строительства Анна-Кайса Итконен (цитата по Point).

Молдавское руководство также пытается договориться о помощи с Украиной. Как сообщила 8 января президент Молдавии Майя Санду, она обсудила кризис в Приднестровье со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским — они условились работать над решением этой проблемы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев готов помочь Кишиневу. «Насущной задачей является сохранение стабильности и создание условий для того, чтобы молдавский народ мог жить мирно, работать на благо своей страны и поддерживать наше общее движение в сторону Европейского союза», — написал он в соцсети X.

6 января молдавская Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала «Молдовагаз» подключить к своим сетям более десяти сел, которые находятся в подконтрольной Кишиневу части зоны безопасности (демилитаризованная буферная зона следует контуру реки Днестр, занимая 225 км в длину и от 1 до 15 км в ширину; занимает 60% территории ПМР и 5% Молдавии). 9 января Санду, Речан и вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян совершили туда рабочий визит. На встрече с мэрами подконтрольных Кишиневу населенных пунктов Санду заявила, что Молдавия готова помогать ПМР генераторами и медикаментами и что люди могут приезжать на правый берег Днестра за медицинской помощью. Санду также раскрыла детали переговоров с Зеленским: «Вчера мы [с президентом Украины] говорили о том, что Украина может поставить уголь, чтобы МГРЭС производила электричество и для левого берега, и для правого берега, и для Украины, — сообщила она (цитата по NewsMaker). — Решение есть. Но нужно, чтобы Тирасполь и Москва согласились решать вопросы людей».

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