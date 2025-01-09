В Приднестровье рассказали о случаях смерти пытавшихся согреться людей
В Приднестровье в результате энергокризиса заявиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев рассказал о летальных случаях в эфире телеканала «Россия-24».
«К сожалению, хочу отметить, что за последние дни в связи с гуманитарным и энергетическим кризисом у нас довольно негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — сказал чиновник.
С 1 января в Приднестровье прекратились поставки российского газа через Украину. Из-за сбоев в энергоснабжении власти региона приняли решение отключать ночное уличное освещение в городах.
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