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Политика ,  
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В Приднестровье рассказали о случаях смерти пытавшихся согреться людей

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Приднестровье в результате энергокризиса заявиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев рассказал о летальных случаях в эфире телеканала «Россия-24».

«К сожалению, хочу отметить, что за последние дни в связи с гуманитарным и энергетическим кризисом у нас довольно негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — сказал чиновник.

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Фото:Vladislav Bachev / Reuters

С 1 января в Приднестровье прекратились поставки российского газа через Украину. Из-за сбоев в энергоснабжении власти региона приняли решение отключать ночное уличное освещение в городах.

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