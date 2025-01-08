Министр Оболоник: газа для бытовых нужд в Приднестровье хватит на 24 дня

В Приднестровье сообщили, что газа республике хватит на 24 дня

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Запаса газа в Приднестровье для повседневных нужд жителей хватит на 24 дня, заявил первый зампред правительства, министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник. Об этом сообщила пресс-служба президента Вадима Красносельского.

Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тыс. куб. м. Зарезервированные 13 млн кубов газа позволяют продолжать снабжение некоторых соцучреждений и иных объектов жизнеобеспечения общества, подчеркнул министр.

Оболоник отметил, что страна находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса. По словам министра, сохранение даже минимального движения газа в системе создаст возможность оперативно возобновить поставки ресурса в будущем, в то время как при заморозке понадобятся месяцы для оживления системы.

По всей республике работает 91 бригада энергетиков из 290 специалистов, сообщил Оболоник. На аварийные вызовы выезжает до 30 единиц спецтехники.

«Ликвидированы 567 повреждений сети, последствия которых ощутили свыше 30 тыс. абонентов единой распределительной электрической сети. <...> Заменены тысячи предохранителей и автоматов», — говорится в сообщении.

В конце декабря в «Газпроме» заявили, что компания прекратит поставки газа в Молдавию с первого дня 2025 года из-за долгов. В начале января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, а также отключения отопления из-за прекращения поставок российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, введенный на 60 дней из-за энергокризиса в стране. На российском газе, в частности, работает Молдавская ГРЭС в Приднестровье.

В Приднестровье граждан также предупредили о возможном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок газа. 1 января в республике отключили центральное отопление, почти все промышленные предприятия остановили работу.