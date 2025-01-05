В Кишиневе заявили об отказе Тирасполя от помощи с импортом газа из ЕС
Власти непризнанного Приднестровья отказались от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС и ожидают возобновления поставок из России, заявил телеканалу Pro TV врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Они объясняют отказ этот тем, что все еще ждут возобновления поставок природного газа от «Газпрома», и советуют нам продолжать переговоры с «Газпромом». Я считаю, что они должны понимать, что если поставки от «Газпрома» не будут восстановлены, то единственный выход — закупать газ на фондовых рынках, за который придется платить. Другого выхода нет», — сказал он.
Чебан добавил, что Молдавия намерена продолжить переговоры на этот счет с приднестровской компанией «Тираспольтрансгаз».
Как заявил госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан на своей странице в Facebook (деятельность Meta признана в России экстремистской и запрещена), Тирасполь столкнулся с большими проблемами из-за прекращения транзита российского газа через Украину, и Кишинев еще в декабре предлагал покупать топливо для региона за свой счет в ЕС в качестве альтернативы, однако последовал отказ.
С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину. На этом фоне поставки прекратились и в Приднестровье, чья территория выступала транзитной.
В 2021 году «Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки газа. Как поясняли в Кишиневе, в документе формула расчета была основана на биржевых ценах, из-за чего стоимость топлива менялась от месяца к месяцу и образовалась задолженность. Соглашение также содержало обязательство Молдавии провести аудит и выплатить долги, которые в «Газпроме» оценивали в $709 млн.
1 января «Газпром» прекратил поставки газа, ссылаясь на отказ Молдавии «урегулировать задолженность». Транзит осуществлялся через территорию Украины, и срок контракта российской компании с украинским «Нафтогазом» завершился также в этот период.
Премьер-министр республики Дорин Речан называл «несуществующим» долг перед «Газпромом» и говорил об отсутствии планов его выплачивать. Молдавский вице-премьер, глава Бюро реинтеграции Олег Серебрян счел «не просто кризисом, настоящей гуманитарной катастрофой» прекращение поставок газа из России. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Кишинев в попытках «переложить свой долг» перед «Газпромом» на «Тираспольтрансгаз».
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