Что такое Приднестровье
Содержание:
- Что такое Приднестровье
- Органы власти Приднестровья
- Территория Приднестровья
- Транспортное положение Приднестровья
- Население Приднестровья
- Экономика Приднестровья
Что такое Приднестровье
Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) — это самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии с центром в городе Тирасполе. Расположена в основном вдоль левобережья Днестра, где компактно проживает преимущественно русскоязычное население. Она была образована в 1990 году как Приднестровская Молдавская ССР в составе СССР, с конца 1991-го носит современное название. ПМР обладает основными признаками государства — Конституцией, правительством, вооруженными силами, государственной символикой и валютой, однако на международном уровне признается только частично признанными Абхазией и Южной Осетией.
Кишинев считает Приднестровье «административно-территориальными единицами левобережья Днестра» и рассматривает возможность предоставления им автономии, однако статус региона остается неурегулированным вот уже более 30 лет. Страны — члены ООН, в том числе Россия, также признают Приднестровье частью Молдавии. Приднестровье считается одним из двух (наравне с Гагаузией) пророссийских регионов Молдавии. В связи с тем, что в непризнанной республике базируется около тысячи российских миротворцев в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала эту территорию «зоной оккупации» России.
История Приднестровья
С 1792 года территория Приднестровья входила в состав Российской империи. В 1918 году оно было разделено между Румынией (правобережная часть с городом Бендеры) и Украиной (с 1924 года — Молдавская АССР в составе УССР). В 1940 году вошло в состав новой союзной республики — Молдавской ССР, однако в 1941–1944 годах Приднестровье было оккупировано румынскими войсками и включено в состав губернаторства Транснистрия (Заднестровье).
После войны Приднестровье образовало важнейший промышленный район в составе Молдавской ССР. Отношения Приднестровья с Кишиневом обострилось в 1980-е годы на волне роста межэтнической напряженности. После принятия в 1989 году закона о языке, в соответствии с которым молдавский (на основе латиницы) стал государственным языком, а русский получил статус языка межнационального общения, в регионе прошли забастовки и акции протеста, по итогам которых в течение 1990 года был проведен референдум о самоопределении и была провозглашена независимость ПМССР (со следующего года — ПМР). В 1992 году формирования молдавской полиции и добровольцев попытались восстановить контроль над этой территорией, однако активная фаза боестолкновений была остановлена вмешательством российской 14-й армии. В результате переговоров при посредничестве России в Приднестровье был размещен российский миротворческий контингент. В 1990-х годах к числу посредников в урегулировании приднестровского конфликта присоединились Украина и ОБСЕ, позднее в качестве наблюдателей — США и Евросоюз (формат «5+2»).
19 ноября 1999 года участники саммита ОБСЕ в Стамбуле подписали декларацию с требованием к России вывести контингент из Приднестровья до 2003 года, а 22 июня 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о полном выводе иностранных сил из Молдавии. Однако 4 августа 2019 года президент Приднестровья Вадим Красносельский и действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу отказались от прекращения миротворческой миссии.
17 сентября 2006-го власти ПМР провели референдум о независимости и присоединении к России. Согласно его результатам, «за» проголосовали 97,2% жителей. Итоги референдума не были признаны Молдавией, Украиной, США, ЕС и ОБСЕ.
По состоянию на начало 2025 года статус ПМР остается неурегулированным. Молдавская сторона призывает Россию к выводу войск из республики и ликвидации боеприпасов в Колбасне, Тирасполь обвиняет Кишинев и Киев в «блокаде» и настаивает на наращивании миротворческого контингента. В то же время Москва не признает суверенитет Приднестровья и не предпринимает шагов к его присоединению. После того как Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, президент Майя Санду допустила членство Молдавии в ЕС без Приднестровья.
Органы власти Приднестровья
Главой ПМР является президент. Он избирается на прямых выборах сроком на пять лет. С 2016 года этот пост занимает Вадим Красносельский.
Исполнительная власть представлена правительством, в его состав входят председатель со своими заместителями, министры и главы семи администраций — городов Тирасполя и Днестровска, города Бендеры, Слободзейского, Григориопольского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов. В аппарате правительства — 12 министерств и шесть ведомств. С 2022 года пост председателя правительства принадлежит Александру Розенбергу (с 2022 года).
Высший законодательный и представительный орган — Верховный совет. В него входят 33 депутата, которые избираются по одномандатным округам сроком на пять лет. В Верховный совет входят шесть комитетов и три комиссии.
Судебная система непризнанной республики представлена Верховным судом, городскими (районными) судами и мировыми судьями, а также Конституционным и Арбитражным судами.
Территория Приднестровья
Приднестровье расположено в юго-восточной части Европы, что соответствует второму часовому поясу (GMT+2). Власти непризнанной республики считают, что в их юрисдикции находятся территории бывшей Молдавской ССР на левом берегу реки Днестр, а также правобережные город Бендеры и прилегающие к нему села.
Крайние точки республики — села Фрунзовка (49°09’21’ с.ш. 28°35'03' в.д.), Незавертайловка (46°36'00' с.ш. 29°55'59' в.д.), Грушка (48°07’20’ с.ш. 28°33'04' в.д.) и Первомайск (47°40'46' с.ш. 29°12'46' в.д.). Однако ряд населенных пунктов, на которые претендуют власти ПМР, частично или полностью находится под контролем Кишинева.
Рельеф, климат и природа Приднестровья
ПМР занимает юго-западную часть Восточно-Европейской равнины. Ландшафт региона преимущественно равнинный, но неравномерный, пересеченный речными долинами и балками. Долины притоков Днестра и отроги Подольской возвышенности образуют холмистую равнину. Глубина каньонов достигает 150 м. Около 10% территории Приднестровья занимают леса.
Главная река региона — Днестр, ее протяженность в пределах ПМР составляет 425 км. Также протекают притоки Днестра — реки Ягорлык, Рыбница, Молокиш, Белочи и Каменка. На реках Днестр и Кучурган образованы соответственно Дубоссарское и Кучурганское водохранилища.
Климат — умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха в ее северной части — плюс 8,3 градуса Цельсия, в южной — плюс 9,7, количество осадков — 380–550 мм. Зима кратковременная и влажная (в январе средняя температура — минус 4 градуса Цельсия), весна — ранняя и переменчивая (в апреле средняя температура — плюс 11 градусов Цельсия), лето — продолжительное и засушливое (в июле средняя температура — плюс 21 градус Цельсия), осень — затяжная и теплая (в октябре средняя температура — плюс 11 градусов Цельсия).
Более 80% земельных угодий ПМР — черноземы. Также присутствуют зернистые, намытые, дерново-карбонатные, темно-серые лесные почвы и солонцы. По состоянию на 2024 год было обнаружено порядка 100 месторождений твердых полезных ископаемых. В частности, добывают строительный известняк, керамическую глину, гравий, суглинки и стекольный песок. Геологоразведкой занимаются специалисты ГУП «Геологоразведка».
С кем граничит Приднестровье
Подконтрольные Тирасполю территории граничат с Шолданештским, Флорештским, Штефан-Водским, Криулянским, Каушанским, Оргеевским и Резинским районами Молдавии (общая протяженность границы — 411 км), а также с Одесской и Винницкой областями Украины (405 км).
Площадь Приднестровья
По оценке властей ПМР, площадь непризнанного государства составляет 4163 кв. км, что соответствует примерно 10% Молдавии.
Административно-территориальное деление Приднестровья
В ПМР унитарное государственное устройство. Согласно 14-й статье ее Конституции, в состав государственного образования входят семь административно-территориальных единиц, в том числе пять районов и два города республиканского подчинения. Ряд приднестровских населенных пунктов частично или полностью находится под контролем молдавских властей.
Согласно закону об административно-территориальном делении ПМР, в состав республики входят восемь городов, 13 поселков и 147 сел.
Столицей непризнанной республики является город Тирасполь площадью 55,56 кв. км. Он расположен на левом берегу Днестра в 64 км по прямой от Кишинева и разделен на 11 микрорайонов. По итогам 2023 года численность его населения составляла 127,3 тыс. человек. Администрации Тирасполя подчиняются город-спутник Днестровск, село Кременчуг и поселок Ново-Тираспольский. Мэр административного центра ПМР — Илона Тюряева (с 2024 года). Молдавские власти считают Тирасполь муниципием в составе административно-территориальных единиц левобережья Днестра.
К числу городов республиканского подчинения относятся Тирасполь и расположенный на правом берегу Днестра Бендеры площадью 97,29 кв. км. Он находится в 13 км по прямой от административного центра Приднестровья и в 60 км от Кишинева. По итогам 2023 года там проживали 87,2 тыс. человек. Администрации Бендер подчиняются села Гыска и Протягайловка. Власти Приднестровья также считают своей территорией село Варница, которое отделяет микрорайон Северный от Бендер, но фактически Варница находится под контролем Кишинева. Глава городской администрации — Роман Иванченко (с 2016 года).
Крупные города Приднестровья
Согласно отчетностям глав администраций по итогам 2023 года, в крупных приднестровских городах проживают:
|Город
|Численность (в тыс. чел.)
|% от населения образования
|Тирасполь
|127,3
|21,9
|
|Бендеры
|87,2
|19,1
|
|Рыбница
|42,4
|9,3
|
|Дубоссары
|22,5
|4,9
|
|Слободзея
|14,1
|3,1
|
|Днестровск
|9,5
|2,1
|
|Григориополь
|8,9
|2,0
|
|Каменка
|8,3
|1,8
|
Районы Приднестровья
Власти Приднестровья делят территорию на пять районов:
- Григориопольский район. Находится в центральной части ПМР на левобережье Днестра, площадь 822 кв. км. Административный центр — город Григориополь. Район делится на 15 зон, которыми управляют городская администрация и сельсоветы. По итогам 2023 года там проживали 37,6 тыс. человек.
- Дубоссарский район. Находится в центральной части ПМР на обоих берегах Днестра, площадь 397 кв. км. Административный центр — город Дубоссары. Район делится на 14 зон, которыми управляют сельсоветы, а те подчиняются городской администрации. По итогам 2023 года там проживали 29,8 тыс. человек. Под частичным молдавским контролем находятся микрорайон Коржево в Дубоссарах и село Роги, под полным — села Кошница, Пырыта, Погребя, Дороцкое, Кочиеры и Новая Моловата. Контролируемое Тирасполем село Васильевка с точки зрения Кишинева является частью коммуны Кочиеры.
- Каменский район. Находится в северной части ПМР на левобережье Днестра, площадь 434,5 кв. км. Административный центр — город Каменка. Район делится на 13 зон, которые находятся в подчинении городской администрации и сельсоветов. По итогам 2023 года там проживали 18,3 тыс. человек.
- Слободзейский район. Находится в южной части ПМР на обоих берегах Днестра, площадь 873,24 кв. км. Административный центр — город Слободзея. Район делится на 16 зон, ими управляют городская администрация и сельсоветы. Молдавия считает расположенные в Слободзейском районе села Меренешты, Загорное и Кицканы частью коммуны Кицкань. По состоянию на конец 2023 года там проживали 81,2 тыс. человек.
- Рыбницкий район. Находится в северной части ПМР на левом берегу Днестра, площадь 850,2 кв. км. Административный центр — город Рыбница. Район делится на 23 зоны, которыми управляют сельсоветы, а они подчиняются городской администрации. По итогам 2023 года там проживали 65,2 тыс. человек.
Транспортное положение Приднестровья
В ПМР существует железнодорожное, автомобильное, автобусное, троллейбусное, лодочное и паромное сообщение. По итогам 2023 года было перевезено 2,7 млн пассажиров. В Приднестровье нет пассажирских аэропортов, ближайшее авиасообщение — в молдавских Бельцах и в Кишиневе, а также в Одесской области Украины. В Тирасполе расположен военный аэродром.
По территории Приднестровья проходят три магистральные дороги — М-01 (Тирасполь — Каменка), М-14 (Брест — Кишинев — Одесса) и М-21 (Волгоград — Кишинев). Также в государственной собственности ПМР 14 республиканских и 100 местных дорог. Их общая протяженность — 1279,18 км. По итогам 2023 года износ магистральных дорог составил 65%, республиканских — 71%, местных — 81%. Принадлежащие муниципальным образованиям трассы изношены на 75%.
На 2024 год действуют две железнодорожные линии:
- Ливада — Новосавицкая — Тирасполь — Парканы — Бендеры (с грузовыми ответвлениями на Коротное, Ближний Хутор, консервный завод «1 Мая» и винно-коньячный завод KVINT);
- Колбасна — Гершуновка — Воронково — Рыбница (с грузовыми ответвлениями на Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат и Рыбницкий насосный завод).
Общая протяженность путей составляет 114 км. Обслуживанием железнодорожного сообщения занимается ГУКП «Приднестровская железная дорога».
Длина судоходных путей — 66 км. Через Днестр работают паромные и лодочные переправы.
С помощью парома можно добраться из Тирасполя в Кицканы в Слободзейском районе, из села Делакеу в Григориопольском районе Приднестровья в одноименный населенный пункт Новоаненского района Молдавии. Лодочные переправы организованы от сел Рашково, Красный Октябрь, Грушка в Каменском районе и села Тея в Григориопольском районе Приднестровья до сел Вадул-Рашков (Шолданештский район), Вертюжаны (Флорештский район), Немировка (Сорокский район) и Калфа (Новоаненский район) в Молдавии. В Бендерах и Рыбнице находятся речные порты.
Основной городской транспорт — автобусы. Их маршруты соединяют все восемь городов непризнанной республики, также есть транзитные рейсы в Молдавию, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию и на Украину. Всего в Приднестровье десять автовокзалов, в том числе в поселках Карманово и Первомайск. В административном центре находятся три пригородных автостанции и международный автовокзал.
В Тирасполе и Бендерах есть троллейбусное сообщение. Оно в том числе соединяет эти два города через село Парканы, находящееся под контролем Молдавии. Протяженность троллейбусных линий — 135 км.
Население Приднестровья
По оценке на 1 января 2024 года, в непризнанной республике проживают 455,7 тыс. человек. Из них городское население — 322 тыс. человек, сельское — 133,7 тыс. По данным переписи 2015 года, в ПМР проживали 475 665 человек, а перепись 2004-го насчитала в стране 555 347 жителей. Данные Национального бюро статистики Республики Молдова фиксируют превышение числа прибывших граждан над уехавшими из ПМР в последние несколько лет.
В 2023 году средняя продолжительность жизни составила 74,4 года (у женщин — 78,3 года, у мужчин — 70 лет). За тот же период родились 2 588 детей (51,1% — мальчики, 48,9% — девочки), зарегистрировано 2076 браков и 1415 разводов. По оценкам властей республики, коэффициент рождаемости составил 5,7%, смертности — 13,5%.
Средний показатель плотности населения — 109,46 чел./кв. км. 70% населения проживает в восьми городах, крупнейшие из которых — Тирасполь (127,3 тыс. человек) и Бендеры (87,2 тыс. человек). Остальные проживают в селах и поселках. В 2023 году наивысший уровень рождаемости был зафиксирован в Тирасполе, а самый низкий — в Слободзейском и Григориопольском районах. Наибольший показатель смертности наблюдался в Каменском районе, а наименьший — в Тирасполе.
Национальный состав
По официальной оценке, 33,8% населения — русские (или около 157,2 тыс. человек), 33,2% — молдаване (около 154,4 тыс.) и 26,7% — украинцы (около 124,2 тыс.). Также в непризнанной республике проживают болгары, поляки, немцы, белорусы, евреи, гагаузы и проч. На их долю приходится 6,3% населения — порядка 29,3 тыс. человек. По данным исследования 2016 года, более половины жителей ПМР (53,1%) идентифицируют себя как приднестровцы.
Религиозный состав
Подавляющее большинство верующих — христиане, преобладают православные, проживают также католики, униаты, лютеране и сторонники других протестантских деноминаций. Православные приходы входят в Тираспольско-Дубоссарскую епархию Молдавской митрополии РПЦ, статус кафедрального имеет собор Рождества Христова в Тирасполе. Согласно ст. 9 Конституции непризнанной республики, ПМР является светским государством, установление государственной или обязательной религии запрещено.
Экономика Приднестровья
Экономика ПМР носит индустриально-аграрный характер. На этой территории осталось много промышленных предприятий бывшей МССР, среди крупнейших — Молдавский металлургический завод (Рыбница), который в 2021-м обеспечил почти 39% промышленного выпуска, а также Молдавская ГРЭС (Днестровск), хлопчатобумажный комбинат «Тиротекс» и винно-коньячный завод KVINT (оба — в Тирасполе).
После провозглашения независимости в ПМР открылись новые компании, которые вносят весомый вклад в бюджет. Среди них — холдинг «Шериф», который является владельцем сети автозаправок, супермаркетов, издательского дома, рекламного агентства, хлебокомбинатов, одноименного футбольного клуба, гостиницы, телевизионного канала и других объектов.
Несмотря на отсутствие международного признания, республика ведет активную внешнеэкономическую деятельность. ПМР присоединилась к Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Молдавией и ЕС (Deep and Comprehensive Free Trade Areas — DCFTA). Так, ПМР экспортирует металл, электроэнергию, текстиль, продовольственные товары и обувь, большая часть импорта приходится на топливо. Количество экономически активного населения — 126,9 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2024 года).
Промышленность Приднестровья
Промышленное производство Приднестровья представлено следующими направлениями:
- электроэнергетика;
- черная металлургия;
- машиностроение и металлообработка;
- химическая промышленность;
- легкая промышленность;
- пищевая промышленность;
- полиграфия;
- строительная отрасль;
- деревообработка.
Количество предприятий превышает 110, крупнейшие из них находятся в Тирасполе, Днестровске, Бендерах и Рыбнице. В промышленной отрасли занято более 37 тыс. человек, а ее вклад в бюджет и внебюджетные фонды — свыше 60%.
Основные виды продукции промышленных предприятий ПМР — сталь, прокат и трубы, электроэнергия, литейные машины, низковольтная аппаратура, кабели, электромашины и насосы, двигатели, цемент, стеклопластик, мебель, обувь, хлопчатобумажные ткани, ликеро-водочные изделия. Около 90% всех товаров экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.
После начала российской военной операции на Украине объем промышленного производства Приднестровья упал на 21,3%. По итогам 2023 года ему удалось вырасти лишь на 1,9% за счет электроэнергетики и подотраслей, ориентированных на внутренний рынок.
Сельское хозяйство Приднестровья
В непризнанной республике благоприятный для сельского хозяйства климат и почвы, поэтому там распространены тепличные и фермерские хозяйства растениеводческого и животноводческого направлений. Среди крупнейших — тепличный комбинат «ПродЭко» и производитель фруктов и зерна «Рустас», расположенные в Слободзейском районе.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 281 тыс. га. Выращиваются пшеница, подсолнечник, кукуруза, бобовые, картофель и другие овощи, бахчевые, виноград, плоды и ягоды, табак. В 2023 году аграрии собрали 540 тыс. т зерна и 338 тыс. т озимой пшеницы, что покрывает внутренние потребности. Благодаря наращиванию площади орошаемых земель до 31,6 тыс. га по сравнению с 9,6 тыс. га в 2017-м урожай картофеля вырос на 2,6 тыс. т, плодовых культур — на 5,5 тыс. т, подсолнечника — на 0,5%.
Энергетика Приднестровья
Основу энергетической отрасли Приднестровья составляют Молдавская ГРЭС (входит в российский холдинг «Интер РАО») и Дубоссарская ГЭС (под контролем властей ПМР). Молдавская ГРЭС работает на газе, угле и мазуте и обеспечивает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии, ее доступная мощность — 1,72 тыс. МВт, она значительно превышает пять остальных электростанций республики и осуществляет экспортные поставки в Румынию. Мощность Дубоссарской ГЭС — 46 МВт, она использует энергию реки Днестр.
После того как 31 декабря 2024 года истек пятилетний договор украинского «Нафтогаза» и российского «Газпрома» о транзите газа через Украину, в непризнанной республике начался тяжелый энергетический кризис, сопровождавшийся остановкой работы основных предприятий и веерными отключениями электроэнергии, отопления и уличного освещения. При этом Молдавская ГРЭС перешла на уголь, запасов которого может хватить до 20 февраля. Тирасполь отказался от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС и заявил, что ожидает возобновления поставок из России.
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