Виды Приднестровья (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

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Что такое Приднестровье

Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) — это самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии с центром в городе Тирасполе. Расположена в основном вдоль левобережья Днестра, где компактно проживает преимущественно русскоязычное население. Она была образована в 1990 году как Приднестровская Молдавская ССР в составе СССР, с конца 1991-го носит современное название. ПМР обладает основными признаками государства — Конституцией, правительством, вооруженными силами, государственной символикой и валютой, однако на международном уровне признается только частично признанными Абхазией и Южной Осетией.

Кишинев считает Приднестровье «административно-территориальными единицами левобережья Днестра» и рассматривает возможность предоставления им автономии, однако статус региона остается неурегулированным вот уже более 30 лет. Страны — члены ООН, в том числе Россия, также признают Приднестровье частью Молдавии. Приднестровье считается одним из двух (наравне с Гагаузией) пророссийских регионов Молдавии. В связи с тем, что в непризнанной республике базируется около тысячи российских миротворцев в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала эту территорию «зоной оккупации» России.

История Приднестровья

С 1792 года территория Приднестровья входила в состав Российской империи. В 1918 году оно было разделено между Румынией (правобережная часть с городом Бендеры) и Украиной (с 1924 года — Молдавская АССР в составе УССР). В 1940 году вошло в состав новой союзной республики — Молдавской ССР, однако в 1941–1944 годах Приднестровье было оккупировано румынскими войсками и включено в состав губернаторства Транснистрия (Заднестровье).

После войны Приднестровье образовало важнейший промышленный район в составе Молдавской ССР. Отношения Приднестровья с Кишиневом обострилось в 1980-е годы на волне роста межэтнической напряженности. После принятия в 1989 году закона о языке, в соответствии с которым молдавский (на основе латиницы) стал государственным языком, а русский получил статус языка межнационального общения, в регионе прошли забастовки и акции протеста, по итогам которых в течение 1990 года был проведен референдум о самоопределении и была провозглашена независимость ПМССР (со следующего года — ПМР). В 1992 году формирования молдавской полиции и добровольцев попытались восстановить контроль над этой территорией, однако активная фаза боестолкновений была остановлена вмешательством российской 14-й армии. В результате переговоров при посредничестве России в Приднестровье был размещен российский миротворческий контингент. В 1990-х годах к числу посредников в урегулировании приднестровского конфликта присоединились Украина и ОБСЕ, позднее в качестве наблюдателей — США и Евросоюз (формат «5+2»).

19 ноября 1999 года участники саммита ОБСЕ в Стамбуле подписали декларацию с требованием к России вывести контингент из Приднестровья до 2003 года, а 22 июня 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о полном выводе иностранных сил из Молдавии. Однако 4 августа 2019 года президент Приднестровья Вадим Красносельский и действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу отказались от прекращения миротворческой миссии.

17 сентября 2006-го власти ПМР провели референдум о независимости и присоединении к России. Согласно его результатам, «за» проголосовали 97,2% жителей. Итоги референдума не были признаны Молдавией, Украиной, США, ЕС и ОБСЕ.

По состоянию на начало 2025 года статус ПМР остается неурегулированным. Молдавская сторона призывает Россию к выводу войск из республики и ликвидации боеприпасов в Колбасне, Тирасполь обвиняет Кишинев и Киев в «блокаде» и настаивает на наращивании миротворческого контингента. В то же время Москва не признает суверенитет Приднестровья и не предпринимает шагов к его присоединению. После того как Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, президент Майя Санду допустила членство Молдавии в ЕС без Приднестровья.

Органы власти Приднестровья

Главой ПМР является президент. Он избирается на прямых выборах сроком на пять лет. С 2016 года этот пост занимает Вадим Красносельский.

Исполнительная власть представлена правительством, в его состав входят председатель со своими заместителями, министры и главы семи администраций — городов Тирасполя и Днестровска, города Бендеры, Слободзейского, Григориопольского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов. В аппарате правительства — 12 министерств и шесть ведомств. С 2022 года пост председателя правительства принадлежит Александру Розенбергу (с 2022 года).

Высший законодательный и представительный орган — Верховный совет. В него входят 33 депутата, которые избираются по одномандатным округам сроком на пять лет. В Верховный совет входят шесть комитетов и три комиссии.

Судебная система непризнанной республики представлена Верховным судом, городскими (районными) судами и мировыми судьями, а также Конституционным и Арбитражным судами.

Территория Приднестровья

Приднестровье расположено в юго-восточной части Европы, что соответствует второму часовому поясу (GMT+2). Власти непризнанной республики считают, что в их юрисдикции находятся территории бывшей Молдавской ССР на левом берегу реки Днестр, а также правобережные город Бендеры и прилегающие к нему села.

Крайние точки республики — села Фрунзовка (49°09’21’ с.ш. 28°35'03' в.д.), Незавертайловка (46°36'00' с.ш. 29°55'59' в.д.), Грушка (48°07’20’ с.ш. 28°33'04' в.д.) и Первомайск (47°40'46' с.ш. 29°12'46' в.д.). Однако ряд населенных пунктов, на которые претендуют власти ПМР, частично или полностью находится под контролем Кишинева.

Рельеф, климат и природа Приднестровья

ПМР занимает юго-западную часть Восточно-Европейской равнины. Ландшафт региона преимущественно равнинный, но неравномерный, пересеченный речными долинами и балками. Долины притоков Днестра и отроги Подольской возвышенности образуют холмистую равнину. Глубина каньонов достигает 150 м. Около 10% территории Приднестровья занимают леса.

Главная река региона — Днестр, ее протяженность в пределах ПМР составляет 425 км. Также протекают притоки Днестра — реки Ягорлык, Рыбница, Молокиш, Белочи и Каменка. На реках Днестр и Кучурган образованы соответственно Дубоссарское и Кучурганское водохранилища.

Климат — умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха в ее северной части — плюс 8,3 градуса Цельсия, в южной — плюс 9,7, количество осадков — 380–550 мм. Зима кратковременная и влажная (в январе средняя температура — минус 4 градуса Цельсия), весна — ранняя и переменчивая (в апреле средняя температура — плюс 11 градусов Цельсия), лето — продолжительное и засушливое (в июле средняя температура — плюс 21 градус Цельсия), осень — затяжная и теплая (в октябре средняя температура — плюс 11 градусов Цельсия).

Более 80% земельных угодий ПМР — черноземы. Также присутствуют зернистые, намытые, дерново-карбонатные, темно-серые лесные почвы и солонцы. По состоянию на 2024 год было обнаружено порядка 100 месторождений твердых полезных ископаемых. В частности, добывают строительный известняк, керамическую глину, гравий, суглинки и стекольный песок. Геологоразведкой занимаются специалисты ГУП «Геологоразведка».

С кем граничит Приднестровье

Подконтрольные Тирасполю территории граничат с Шолданештским, Флорештским, Штефан-Водским, Криулянским, Каушанским, Оргеевским и Резинским районами Молдавии (общая протяженность границы — 411 км), а также с Одесской и Винницкой областями Украины (405 км).

Площадь Приднестровья

По оценке властей ПМР, площадь непризнанного государства составляет 4163 кв. км, что соответствует примерно 10% Молдавии.

Административно-территориальное деление Приднестровья

В ПМР унитарное государственное устройство. Согласно 14-й статье ее Конституции, в состав государственного образования входят семь административно-территориальных единиц, в том числе пять районов и два города республиканского подчинения. Ряд приднестровских населенных пунктов частично или полностью находится под контролем молдавских властей.

Согласно закону об административно-территориальном делении ПМР, в состав республики входят восемь городов, 13 поселков и 147 сел.

Столицей непризнанной республики является город Тирасполь площадью 55,56 кв. км. Он расположен на левом берегу Днестра в 64 км по прямой от Кишинева и разделен на 11 микрорайонов. По итогам 2023 года численность его населения составляла 127,3 тыс. человек. Администрации Тирасполя подчиняются город-спутник Днестровск, село Кременчуг и поселок Ново-Тираспольский. Мэр административного центра ПМР — Илона Тюряева (с 2024 года). Молдавские власти считают Тирасполь муниципием в составе административно-территориальных единиц левобережья Днестра.

К числу городов республиканского подчинения относятся Тирасполь и расположенный на правом берегу Днестра Бендеры площадью 97,29 кв. км. Он находится в 13 км по прямой от административного центра Приднестровья и в 60 км от Кишинева. По итогам 2023 года там проживали 87,2 тыс. человек. Администрации Бендер подчиняются села Гыска и Протягайловка. Власти Приднестровья также считают своей территорией село Варница, которое отделяет микрорайон Северный от Бендер, но фактически Варница находится под контролем Кишинева. Глава городской администрации — Роман Иванченко (с 2016 года).

Крупные города Приднестровья

Согласно отчетностям глав администраций по итогам 2023 года, в крупных приднестровских городах проживают:

Город Численность (в тыс. чел.) % от населения образования Тирасполь 127,3 21,9 Бендеры 87,2 19,1 Рыбница 42,4 9,3 Дубоссары 22,5 4,9 Слободзея 14,1 3,1 Днестровск 9,5 2,1 Григориополь 8,9 2,0 Каменка 8,3 1,8

Районы Приднестровья

Власти Приднестровья делят территорию на пять районов:

Григориопольский район . Находится в центральной части ПМР на левобережье Днестра, площадь 822 кв. км. Административный центр — город Григориополь. Район делится на 15 зон, которыми управляют городская администрация и сельсоветы. По итогам 2023 года там проживали 37,6 тыс. человек.

. Находится в центральной части ПМР на левобережье Днестра, площадь 822 кв. км. Административный центр — город Григориополь. Район делится на 15 зон, которыми управляют городская администрация и сельсоветы. По итогам 2023 года там проживали 37,6 тыс. человек. Дубоссарский район . Находится в центральной части ПМР на обоих берегах Днестра, площадь 397 кв. км. Административный центр — город Дубоссары. Район делится на 14 зон, которыми управляют сельсоветы, а те подчиняются городской администрации. По итогам 2023 года там проживали 29,8 тыс. человек. Под частичным молдавским контролем находятся микрорайон Коржево в Дубоссарах и село Роги, под полным — села Кошница, Пырыта, Погребя, Дороцкое, Кочиеры и Новая Моловата. Контролируемое Тирасполем село Васильевка с точки зрения Кишинева является частью коммуны Кочиеры.

. Находится в центральной части ПМР на обоих берегах Днестра, площадь 397 кв. км. Административный центр — город Дубоссары. Район делится на 14 зон, которыми управляют сельсоветы, а те подчиняются городской администрации. По итогам 2023 года там проживали 29,8 тыс. человек. Под частичным молдавским контролем находятся микрорайон Коржево в Дубоссарах и село Роги, под полным — села Кошница, Пырыта, Погребя, Дороцкое, Кочиеры и Новая Моловата. Контролируемое Тирасполем село Васильевка с точки зрения Кишинева является частью коммуны Кочиеры. Каменский район . Находится в северной части ПМР на левобережье Днестра, площадь 434,5 кв. км. Административный центр — город Каменка. Район делится на 13 зон, которые находятся в подчинении городской администрации и сельсоветов. По итогам 2023 года там проживали 18,3 тыс. человек.

. Находится в северной части ПМР на левобережье Днестра, площадь 434,5 кв. км. Административный центр — город Каменка. Район делится на 13 зон, которые находятся в подчинении городской администрации и сельсоветов. По итогам 2023 года там проживали 18,3 тыс. человек. Слободзейский район . Находится в южной части ПМР на обоих берегах Днестра, площадь 873,24 кв. км. Административный центр — город Слободзея. Район делится на 16 зон, ими управляют городская администрация и сельсоветы. Молдавия считает расположенные в Слободзейском районе села Меренешты, Загорное и Кицканы частью коммуны Кицкань. По состоянию на конец 2023 года там проживали 81,2 тыс. человек.

. Находится в южной части ПМР на обоих берегах Днестра, площадь 873,24 кв. км. Административный центр — город Слободзея. Район делится на 16 зон, ими управляют городская администрация и сельсоветы. Молдавия считает расположенные в Слободзейском районе села Меренешты, Загорное и Кицканы частью коммуны Кицкань. По состоянию на конец 2023 года там проживали 81,2 тыс. человек. Рыбницкий район. Находится в северной части ПМР на левом берегу Днестра, площадь 850,2 кв. км. Административный центр — город Рыбница. Район делится на 23 зоны, которыми управляют сельсоветы, а они подчиняются городской администрации. По итогам 2023 года там проживали 65,2 тыс. человек.

Транспортное положение Приднестровья

В ПМР существует железнодорожное, автомобильное, автобусное, троллейбусное, лодочное и паромное сообщение. По итогам 2023 года было перевезено 2,7 млн пассажиров. В Приднестровье нет пассажирских аэропортов, ближайшее авиасообщение — в молдавских Бельцах и в Кишиневе, а также в Одесской области Украины. В Тирасполе расположен военный аэродром.

По территории Приднестровья проходят три магистральные дороги — М-01 (Тирасполь — Каменка), М-14 (Брест — Кишинев — Одесса) и М-21 (Волгоград — Кишинев). Также в государственной собственности ПМР 14 республиканских и 100 местных дорог. Их общая протяженность — 1279,18 км. По итогам 2023 года износ магистральных дорог составил 65%, республиканских — 71%, местных — 81%. Принадлежащие муниципальным образованиям трассы изношены на 75%.

На 2024 год действуют две железнодорожные линии:

Ливада — Новосавицкая — Тирасполь — Парканы — Бендеры (с грузовыми ответвлениями на Коротное, Ближний Хутор, консервный завод «1 Мая» и винно-коньячный завод KVINT);

Колбасна — Гершуновка — Воронково — Рыбница (с грузовыми ответвлениями на Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат и Рыбницкий насосный завод).

Общая протяженность путей составляет 114 км. Обслуживанием железнодорожного сообщения занимается ГУКП «Приднестровская железная дорога».

Длина судоходных путей — 66 км. Через Днестр работают паромные и лодочные переправы.

С помощью парома можно добраться из Тирасполя в Кицканы в Слободзейском районе, из села Делакеу в Григориопольском районе Приднестровья в одноименный населенный пункт Новоаненского района Молдавии. Лодочные переправы организованы от сел Рашково, Красный Октябрь, Грушка в Каменском районе и села Тея в Григориопольском районе Приднестровья до сел Вадул-Рашков (Шолданештский район), Вертюжаны (Флорештский район), Немировка (Сорокский район) и Калфа (Новоаненский район) в Молдавии. В Бендерах и Рыбнице находятся речные порты.

Основной городской транспорт — автобусы. Их маршруты соединяют все восемь городов непризнанной республики, также есть транзитные рейсы в Молдавию, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию и на Украину. Всего в Приднестровье десять автовокзалов, в том числе в поселках Карманово и Первомайск. В административном центре находятся три пригородных автостанции и международный автовокзал.

В Тирасполе и Бендерах есть троллейбусное сообщение. Оно в том числе соединяет эти два города через село Парканы, находящееся под контролем Молдавии. Протяженность троллейбусных линий — 135 км.

Население Приднестровья

По оценке на 1 января 2024 года, в непризнанной республике проживают 455,7 тыс. человек. Из них городское население — 322 тыс. человек, сельское — 133,7 тыс. По данным переписи 2015 года, в ПМР проживали 475 665 человек, а перепись 2004-го насчитала в стране 555 347 жителей. Данные Национального бюро статистики Республики Молдова фиксируют превышение числа прибывших граждан над уехавшими из ПМР в последние несколько лет.

В 2023 году средняя продолжительность жизни составила 74,4 года (у женщин — 78,3 года, у мужчин — 70 лет). За тот же период родились 2 588 детей (51,1% — мальчики, 48,9% — девочки), зарегистрировано 2076 браков и 1415 разводов. По оценкам властей республики, коэффициент рождаемости составил 5,7%, смертности — 13,5%.

Средний показатель плотности населения — 109,46 чел./кв. км. 70% населения проживает в восьми городах, крупнейшие из которых — Тирасполь (127,3 тыс. человек) и Бендеры (87,2 тыс. человек). Остальные проживают в селах и поселках. В 2023 году наивысший уровень рождаемости был зафиксирован в Тирасполе, а самый низкий — в Слободзейском и Григориопольском районах. Наибольший показатель смертности наблюдался в Каменском районе, а наименьший — в Тирасполе.

Национальный состав

По официальной оценке, 33,8% населения — русские (или около 157,2 тыс. человек), 33,2% — молдаване (около 154,4 тыс.) и 26,7% — украинцы (около 124,2 тыс.). Также в непризнанной республике проживают болгары, поляки, немцы, белорусы, евреи, гагаузы и проч. На их долю приходится 6,3% населения — порядка 29,3 тыс. человек. По данным исследования 2016 года, более половины жителей ПМР (53,1%) идентифицируют себя как приднестровцы.

Религиозный состав

Подавляющее большинство верующих — христиане, преобладают православные, проживают также католики, униаты, лютеране и сторонники других протестантских деноминаций. Православные приходы входят в Тираспольско-Дубоссарскую епархию Молдавской митрополии РПЦ, статус кафедрального имеет собор Рождества Христова в Тирасполе. Согласно ст. 9 Конституции непризнанной республики, ПМР является светским государством, установление государственной или обязательной религии запрещено.

Экономика Приднестровья

Экономика ПМР носит индустриально-аграрный характер. На этой территории осталось много промышленных предприятий бывшей МССР, среди крупнейших — Молдавский металлургический завод (Рыбница), который в 2021-м обеспечил почти 39% промышленного выпуска, а также Молдавская ГРЭС (Днестровск), хлопчатобумажный комбинат «Тиротекс» и винно-коньячный завод KVINT (оба — в Тирасполе).

После провозглашения независимости в ПМР открылись новые компании, которые вносят весомый вклад в бюджет. Среди них — холдинг «Шериф», который является владельцем сети автозаправок, супермаркетов, издательского дома, рекламного агентства, хлебокомбинатов, одноименного футбольного клуба, гостиницы, телевизионного канала и других объектов.

Несмотря на отсутствие международного признания, республика ведет активную внешнеэкономическую деятельность. ПМР присоединилась к Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Молдавией и ЕС (Deep and Comprehensive Free Trade Areas — DCFTA). Так, ПМР экспортирует металл, электроэнергию, текстиль, продовольственные товары и обувь, большая часть импорта приходится на топливо. Количество экономически активного населения — 126,9 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2024 года).

Промышленность Приднестровья

Промышленное производство Приднестровья представлено следующими направлениями:

электроэнергетика;

черная металлургия;

машиностроение и металлообработка;

химическая промышленность;

легкая промышленность;

пищевая промышленность;

полиграфия;

строительная отрасль;

деревообработка.

Количество предприятий превышает 110, крупнейшие из них находятся в Тирасполе, Днестровске, Бендерах и Рыбнице. В промышленной отрасли занято более 37 тыс. человек, а ее вклад в бюджет и внебюджетные фонды — свыше 60%.

Основные виды продукции промышленных предприятий ПМР — сталь, прокат и трубы, электроэнергия, литейные машины, низковольтная аппаратура, кабели, электромашины и насосы, двигатели, цемент, стеклопластик, мебель, обувь, хлопчатобумажные ткани, ликеро-водочные изделия. Около 90% всех товаров экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.

После начала российской военной операции на Украине объем промышленного производства Приднестровья упал на 21,3%. По итогам 2023 года ему удалось вырасти лишь на 1,9% за счет электроэнергетики и подотраслей, ориентированных на внутренний рынок.

Сельское хозяйство Приднестровья

В непризнанной республике благоприятный для сельского хозяйства климат и почвы, поэтому там распространены тепличные и фермерские хозяйства растениеводческого и животноводческого направлений. Среди крупнейших — тепличный комбинат «ПродЭко» и производитель фруктов и зерна «Рустас», расположенные в Слободзейском районе.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 281 тыс. га. Выращиваются пшеница, подсолнечник, кукуруза, бобовые, картофель и другие овощи, бахчевые, виноград, плоды и ягоды, табак. В 2023 году аграрии собрали 540 тыс. т зерна и 338 тыс. т озимой пшеницы, что покрывает внутренние потребности. Благодаря наращиванию площади орошаемых земель до 31,6 тыс. га по сравнению с 9,6 тыс. га в 2017-м урожай картофеля вырос на 2,6 тыс. т, плодовых культур — на 5,5 тыс. т, подсолнечника — на 0,5%.

Энергетика Приднестровья

Основу энергетической отрасли Приднестровья составляют Молдавская ГРЭС (входит в российский холдинг «Интер РАО») и Дубоссарская ГЭС (под контролем властей ПМР). Молдавская ГРЭС работает на газе, угле и мазуте и обеспечивает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии, ее доступная мощность — 1,72 тыс. МВт, она значительно превышает пять остальных электростанций республики и осуществляет экспортные поставки в Румынию. Мощность Дубоссарской ГЭС — 46 МВт, она использует энергию реки Днестр.

После того как 31 декабря 2024 года истек пятилетний договор украинского «Нафтогаза» и российского «Газпрома» о транзите газа через Украину, в непризнанной республике начался тяжелый энергетический кризис, сопровождавшийся остановкой работы основных предприятий и веерными отключениями электроэнергии, отопления и уличного освещения. При этом Молдавская ГРЭС перешла на уголь, запасов которого может хватить до 20 февраля. Тирасполь отказался от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС и заявил, что ожидает возобновления поставок из России.