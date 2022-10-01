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«Газпром» на треть сократил поставки газа в Молдавию

«Газпром» объяснил сокращение поставок отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка» и задержками оплаты с молдавской стороны
«Газпром» GAZP ₽217,7 -3,87% Купить
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Об этом говорится в сообщении компании. По словам вице-премьера Молдавии и министра инфраструктуры Андрея Спыну, объем поставок сократился на 30%.

«Сегодня «Молдовагаз» полностью выплатил «Газпрому» аванс за сентябрь. «Молдовагаз» получил частичное подтверждение объемов за октябрь. Из 8,06 млн кубометров в сутки подтверждено 5,7 млн кубометров в сутки», — написал Спыну.

Эту информацию подтвердили в «Газпроме».

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ.

«Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы», — добавили в «Газпроме».

Пятилетний контракт о поставках «Молдовагаз» и «Газпром» подписали осенью прошлого года. В договоре была заложена формула расчета, основанная на биржевых ценах, из-за чего стоимость поставок меняется от месяца к месяцу.

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«Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом» по авансу за августовские поставки и попросил перенести срок оплаты на 1 сентября. Российская сторона согласилась. Молдавские власти позднее говорили, что «Газпром» подтвердил согласованные объемы поставок за сентябрь.

В середине сентября председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чабан рассказал, что Молдавия перечислила «Газпрому» платеж за август, однако с выплатой за сентябрь возникли сложности. В последний день месяца, 30 сентября, он объявил об исполнении платежных обязательств «Молдовагаза» перед российской стороной. «Общая сумма указанных обязательств составляла $35,898 млн», — уточнил он.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Молдавия газ Газпром «Молдовагаз» Украина
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