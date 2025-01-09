Кремль назвал кризисной ситуацию с газом в Приднестровье
Ситуация с газом в Приднестровье кризисная из-за Украины и Молдавии, которые лишили регион поставок из России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.
«Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. И сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная», — сказал он.
«Молдовагаз» получал от «Газпрома» российский газ и направлял его для внутреннего потребления в Приднестровье, получая от региона взамен электроэнергию с Молдавской ГРЭС (входит в российский холдинг «Интер РАО») и Дубоссарской ГЭС. Поставки топлива осуществлялись через территорию Украины. 31 декабря истек срок соответствующего контракта «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», Киев отказался продлевать договор.
В «Газпроме» прекращение поставок газа объяснили отказом Молдавии «урегулировать задолженность».
В «Молдовагазе» предложили Приднестровью помощь с закупками газа в ЕС, однако Тирасполь отказался и надеется на возобновление поставок российского топлива.
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