Молдавия нашла решение после прекращения транзита российского газа
Молдавия переключилась на поставки электроэнергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской ГРЭС, которая работала на российском газе.
В январе Румыния обеспечит до 62% потребностей Молдавии в электроэнергии, сообщила молдавская госкомпания Energocom. Большая часть будет закуплена на румынской бирже OPCOM (39%, или более 178 тыс. МВт⋅ч), остальное — на основе двусторонних контрактов (23%, 105 тыс. МВт⋅ч).
На своих мощностях Молдавия может выработать более 127 тыс. МВт⋅ч, или примерно 28% потребления. Еще 10% власти планируют покрыть за счет возобновляемой энергии, но ее источники зависят от погоды и «не могут считаться безопасными и непрерывными», добавили в Energocom.
С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину. Из-за отсутствия газа Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь, сообщил телеканал «Первый приднестровский». По его информации, запасов хватит примерно до 20 февраля.
Вице-премьер, министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник сообщил, что Приднестровье успело получить накануне необходимый объем газа и резерв составляет 13 млн куб. м. «Это на больницы, общепит (где получится), магазины, многоэтажки (только для приготовления еды). На юге запасов хватит дней на 20, на севере — на 10. Это если пользоваться экономно и не пытаться греться конфорками», — передает его слова телеканал.
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