В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования

Вид на Курскую АЭС (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

После введения указом президента среднего уровня реагирования в Курской области решили усилить охрану объектов инфраструктуры и образования, сообщил губернатор Роман Старовойт. На приграничных территориях и на въезде в Курчатов, где находится Курская АЭС, усилят пропускной режим. В остальном в регионе действует достаточно мер по обеспечению безопасности еще с апреля, когда власти ввели желтый уровень террористической опасности, напомнил Старовойт.

Он подчеркнул, что ограничений на передвижения в Курской области вводить не будут, «каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит».

«Все задачи по управлению регионом продолжаем решать в рабочем режиме, но будем больше внимания уделять вопросам безопасности и работе промышленности на нужды армии», — подытожил глава региона.

Средний уровень реагирования 19 октября был введен на территории восьми российских регионов: Республики Крым, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Региональным властям поручено обеспечить усиление охраны общественного порядка и важных объектов, временное отселение жителей в безопасные регионы, введение особого режима въезда на территорию, ограничение движения транспорта и соблюдение других мер.