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ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Курской области

Глава Курской области Старовойт: беспилотники ВСУ атаковали подстанцию
В результате атаки беспилотников никто не пострадал, повреждена крыша и окна здания, незначительный урон получил трансформатор, сообщил глава Курской области Роман Старовойт

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

ВСУ атаковали электрическую подстанцию на окраине города Суджа в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ВСУ с помощью беспилотников атаковали электрическую подстанцию, расположенную на окраине Суджи. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он.

В одном из зданий, где находились дежурные, повреждена крыша и окна, незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работе, рассказал Старовойт. На месте работает группа разминирования, после ремонтная бригада устранит последствия атаки, добавил губернатор.

Власти Курской области, которая граничит с Сумской областью Украины, неоднократно сообщали об обстрелах. В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности, а с 19 октября в соответствии с указом президента Владимира Путина — режим «среднего уровня реагирования». Последним предусматривается усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, досмотр автомобилей и другие меры.

После указа президента о режиме «среднего уровня реагирования» в Курской области решили усилить охрану объектов инфраструктуры и образования и пропускной режим на въезде в Курчатов, где находится Курская АЭС. В регионе также возвели две линии обороны, завершение строительства третьей ожидается в ноябре.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курская область ВСУ беспилотники Роман Старовойт Военная операция на Украине
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