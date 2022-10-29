ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Курской области

В результате атаки беспилотников никто не пострадал, повреждена крыша и окна здания, незначительный урон получил трансформатор, сообщил глава Курской области Роман Старовойт

ВСУ атаковали электрическую подстанцию на окраине города Суджа в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ВСУ с помощью беспилотников атаковали электрическую подстанцию, расположенную на окраине Суджи. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он.

В одном из зданий, где находились дежурные, повреждена крыша и окна, незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работе, рассказал Старовойт. На месте работает группа разминирования, после ремонтная бригада устранит последствия атаки, добавил губернатор.

Власти Курской области, которая граничит с Сумской областью Украины, неоднократно сообщали об обстрелах. В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности, а с 19 октября в соответствии с указом президента Владимира Путина — режим «среднего уровня реагирования». Последним предусматривается усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, досмотр автомобилей и другие меры.

После указа президента о режиме «среднего уровня реагирования» в Курской области решили усилить охрану объектов инфраструктуры и образования и пропускной режим на въезде в Курчатов, где находится Курская АЭС. В регионе также возвели две линии обороны, завершение строительства третьей ожидается в ноябре.