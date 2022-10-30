В селе под Белгородом после обстрела нарушилось электроснабжение
В селе Никольское Белгородской области после обстрела нарушилось электроснабжение на двух улицах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате прилета снарядов оказалась повреждена линия электропередачи. «В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной. Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место», — написал губернатор.
Он пообещал, что электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.
Село Никольское находится в Белгородском районе области, примерно в 20 км от Белгорода.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины после начала российской спецоперации. Сейчас в регионе действует желтый уровень террористической опасности, а с 19 октября — режим «среднего уровня реагирования».