Лавров рассказал об ответе на разрешение Киеву бить вглубь России

Как только Москва узнает о разрешении Киеву бить по России дальнобойным оружием, вступят в силу ответные меры, сказал Лавров. Путин говорил о возможных «асимметричных» поставках оружия Россией противникам стран Запада

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Ответные меры на разрешение Украине использовать для ударов по России дальнобойное оружие начнут действовать, как только Москва узнает о снятии ограничения, заявил глава МИДа Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

«Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято. Как только, если оно будет принято, мы об этом узнаем, схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В конце мая США и другие западные союзники Украины разрешили ей применять поставляемое ими оружие для ударов по приграничным российским территориям. С тех пор Киев призывает снять ограничения на применение дальнобойного вооружения. За это выступают некоторые политические лидеры, например, президент Эстонии Алар Карис и бывший (с 1 октября) генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По данным The Times, из основных поставщиков дальнобойного оружия Украине снятие ограничений поддержали Великобритания и Франция, однако они ожидают разрешения США (британские ракеты Storm Shadow содержат компоненты американского производства). New York Times писала, что США могут разрешить снять ограничения своим партнерам. Официально Вашингтон не сменил позицию по этому вопросу и отказывает Киеву в ударах по России американским дальнобойным оружием.

При этом ABC сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей, который, как писал Bloomberg, затребовали Вашингтон и Лондон. По данным Reuters, среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Российский президент Владимир Путин в июне сказал, что ответ на разрешение ударить по России дальнобойным оружием может быть «асимметричным». В частности, Москва может поставить вооружение в те регионы, из которых будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие.

12 сентября Путин заявил, что снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил он.

Спустя менее двух недель президент анонсировал изменения в ядерной доктрине России. Среди них — предложение рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного. В Кремле назвали изменения «сигналом» Западу. Столтенберг счел целью поправок «запугивание».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.