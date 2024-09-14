Reuters узнал, по каким дальним целям хочет бить Украина

Пентагон объяснил Киеву, почему изначальный план использования ракет ATACMS по дальним целям не сработает, ВСУ выбрали другие цели, выяснил Reuters. Москва предупреждает об ответных действиях

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Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые хотела бы поразить дальнобойным западным оружием, среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Первоначально украинские власти хотели использовать ракеты ATACMS для обстрелов российских авиабаз, но Пентагон ответил, что почти все подходящие военные аэродромы находятся вне зоны досягаемости этих ракет, рассказали собеседники.

ВСУ, помимо ракет ATACMS, намереваются использовать британские Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP. Британия запрашивает одобрение США, прежде чем снять ограничения, но, уточнил французский источник, Парижу разрешение Вашингтона не требуется.

Как выяснила The Guardian, британское правительство приняло решение снять ограничение, но публично об этом пока не объявило. Объявление может быть сделано ближе к концу сентября, уточняет The Times.

Российские власти подвергают резкой критике дискуссию по этому вопросу. Еще в июне президент Владимир Путин сравнивал ситуацию с агрессией против России и отмечал, что тогда Москва будет вправе поставлять свое оружие «в другие регионы мира», например в КНДР. Решение западных стран изменит саму природу конфликта Украины и России, «мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — предупредил Путин в сентябре.

Россия «все это начала» и «была причиной конфликта», ответил ему британский премьер Кир Стармер. «Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — добавил он. Власти США подтвердили, что внимательно следят за реакцией Москвы.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.