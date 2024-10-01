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Военная операция на Украине ,  
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В Госдепе заявили о праве Украины бить вглубь России своим оружием

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украине не нужно разрешение стран Запада на удары вглубь России оружием собственного производства, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

«Украина не нуждается в нашем разрешении, чтобы нанести ответный удар по российским объектам. Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое создают самостоятельно», — сказал Миллер в ответ на вопрос, могла бы Россия предотвратить удары по своей территории, если бы у Киева было разрешение на ответные меры.

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По словам пресс-секретаря Госдепа, у Украины есть «огромное количество» средств, которые она может использовать для самообороны. При этом он напомнил о дополнительной помощи Киеву в области безопасности на сумму $8 млрд.

В середине сентября Миллер заявил, что у Госдепа нет никаких объявлений по теме предоставления Киеву разрешения использовать западное оружие для ударов вглубь России. Он уточнил, что США взаимодействуют с Украиной по вопросу поддержки, которая сможет «гарантировать победу» Киева в конфликте.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

По словам российского президента Владимира Путина, применение западного оружие большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он пообещал принять меры, «исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». 25 сентября Путин внес изменения в ядерную доктрину России. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, соответствующее решение можно считать определенным сигналом западным странам.

Теги
Госдепартамент США Украина оружие разрешение
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