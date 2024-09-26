Кремль объяснил смысл изменения ядерной доктрины
Озвученные российским президентом Владимиром Путиным предложения об изменении ядерной доктрины можно считать определенным сигналом западным странам, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными», — сказал он.
«Всему миру и здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и его сдерживающей роли», — добавил Песков.
Песков не стал раскрывать, обсуждался ли в рамках изменений доктрины возможный отказ от моратория на ядерные испытания. «Открытую часть совещания [Совета безопасности] вы видели, вся остальная часть совещания абсолютно закрытая», — отметил он. По словам пресс-секретаря президента, на Совбезе не обсуждались планы наращивать ядерные арсеналы, никаких заявлений на этот счет не было. «Президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», — указал он.
Совещание Совбеза, где речь шла о поправках в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», прошло накануне. В проекте новой редакции документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания». Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как совместное нападение на Россию.
Путин заявил, что «все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации». Еще на ПМЭФ-2024 он указывал, что доктрина — «живой инструмент» и власти не исключают ее изменений в случае необходимости. Тогда же российский президент говорил о понижении порога применения ядерного оружия на Западе, а также о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».
Решение о публикации или непубликации изменений в документ будет принято позже, заявил Песков. Накануне он говорил, что указ Путина, утверждающий поправки, обнародуют по готовности.
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