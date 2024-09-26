 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль объяснил смысл изменения ядерной доктрины

Песков назвал изменение ядерной доктрины сигналом Западу
Анонсированные поправки в доктрину предупреждают западные страны о последствиях возможного участия в нападении на Россию «различными средствами, причем необязательно ядерными», сказал Песков
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Озвученные российским президентом Владимиром Путиным предложения об изменении ядерной доктрины можно считать определенным сигналом западным странам, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными», — сказал он.

«Всему миру и здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и его сдерживающей роли», — добавил Песков.

Какие изменения Россия вносит в ядерную доктрину
Политика
Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Песков не стал раскрывать, обсуждался ли в рамках изменений доктрины возможный отказ от моратория на ядерные испытания. «Открытую часть совещания [Совета безопасности] вы видели, вся остальная часть совещания абсолютно закрытая», — отметил он. По словам пресс-секретаря президента, на Совбезе не обсуждались планы наращивать ядерные арсеналы, никаких заявлений на этот счет не было. «Президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», — указал он.

Совещание Совбеза, где речь шла о поправках в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», прошло накануне. В проекте новой редакции документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания». Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как совместное нападение на Россию.

«Это звучит пугающе». Зарубежные СМИ об изменении ядерной доктрины России
Политика
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Путин заявил, что «все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации». Еще на ПМЭФ-2024 он указывал, что доктрина — «живой инструмент» и власти не исключают ее изменений в случае необходимости. Тогда же российский президент говорил о понижении порога применения ядерного оружия на Западе, а также о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».

Решение о публикации или непубликации изменений в документ будет принято позже, заявил Песков. Накануне он говорил, что указ Путина, утверждающий поправки, обнародуют по готовности.

Умер актер Роман Мадянов

Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия

Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России

Назван лучший трансфер лета в российском футболе

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу

Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков ядерная доктрина Владимир Путин ядерное оружие
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Медведев на латыни прокомментировал изменение ядерной доктрины России
Политика
Путин предложил изменить ядерную доктрину России
Политика
В Кремле объяснили порядок внесения изменений в ядерную доктрину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Песков отверг наличие планов наращивать ядерные арсеналыПолитика, 14:20
Цена золота впервые в истории превысила $2700 за унциюИнвестиции, 14:18
Песков предложил подождать ответа на вопрос о ядерном сдерживании УкраиныПолитика, 14:17
Глава набсовета Мосбиржи призвал к стимулированию коллективных инвестицийИнвестиции, 14:12
В Испании узнали о планах Месси завершить карьеру на родинеСпорт, 14:08
Мартынова подтвердила развод с певцом ShamanОбщество, 14:06
Компании забывают защищать DNS-протоколы. Как этим пользуются хакерыPro, 14:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новак сообщил о нормальной работе Московского НПЗ после атаки дронаОбщество, 13:55
Обвинение попросило назначить Панину шесть лет колонииОбщество, 13:51
Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку КиеваПолитика, 13:47
В Приморье вычислили, кто пропустил через границу 3,5 т бивней мамонтаОбщество, 13:43
Как открыть киберспортивный клуб по франшизе: перспективы и нюансыРБК Франшизы, 13:43
Сафонов объяснил уход в ПСЖ тем, что в России «все варятся в одном котле»Спорт, 13:43
В ФРГ призвали ввести в Европе налог на оборонуПолитика, 13:41