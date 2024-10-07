Президент Эстонии призвал сломать «стену ограничений» для Украины

Эстонский президент Карис сравнил ограничения на применение Украиной западного дальнобойного оружия для ударов по России с Берлинской стеной и призвал «снести стену». Путин заявил, что это будет означать участие НАТО в конфликте

Алар Карис (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Эстонский президент Алар Карис в статье для Politico провел аналогию с Берлинской стеной и ограничениями Запада на применение Украиной дальнобойного оружия для ударов по России.

«Мы запретили стране обстреливать военные базы и объекты на территории России, которые являются источником ракетных ударов. <...> Эти ограничения несправедливы, аморальны и вредны. Применяя их, мы воздвигаем стену, за которой, с одной стороны, мы доблестно помогаем Украине, а с другой — препятствуем полному использованию нашей собственной помощи», — заявил президент Эстонии.

Он вспомнил призыв президента США Рональда Рейгана в 1987 году о сносе Берлинской стены и, перефразируя его слова, призвал разрушить «стену ограничений».

Берлинская стена — построенный в 1961 году комплекс сооружений между Восточным Берлином (находился в ГДР, входившим в зону влияния СССР) и Западным Берлином (ФРГ). В ноябре 1989 года часть стены была разрушена демонстрантами, к концу того же года ее демонтировали.

По словам Кариса, опасения по поводу того, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной приведет к эскалации, «неоправданны».

Киев не раз призывал Запад снять ограничения на удары дальнобойным оружием по объектам на территории России. В частности, речь шла о ракетах Storm Shadow, поставляемых Великобританией, и ATACMS от США.

Некоторые западные лидеры, в том числе экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступали за снятие ограничений. По данным Times, это поддержали и Великобритания с Францией, однако они ожидают разрешения США (Storm Shadow содержат компоненты американского производства). Официально Вашингтон не сменил позицию по этому вопросу и отказывает Киеву в ударах по России дальнобойным оружием.

При этом ABC сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей, который, как передавал Bloomberg, затребовали Вашингтон и Лондон. По данным Reuters, среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Российский президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение на удары западным дальнобойным оружием по России сделает страны НАТО прямыми участниками конфликта. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

Почти две недели спустя Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России. Среди них — предложение рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. В Кремле назвали изменения «сигналом» Западу.

Столтенберг счел целью этого решение «запугивание». Новый генсек НАТО Марк Рютте, вступивший в должность 1 октября, заявил, что альянс не наблюдает со стороны России угрозы немедленного применения ядерного оружия. Поэтому, по его словам, организация продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.